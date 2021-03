Fermierii români vor parteneriat cu managerii companiilor din agricultură

Fermierii solicită tuturor companiilor din agrobusiness, dar şi băncilor şi instituţiilor financiare nebancare, precum şi societăţilor de leasing să se aşeze toţi la masa consultărilor pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii pentru a salva anul agricol 2021.





„În numele fermierilor români, fac un apel la managerii din companiile care lucrează cu agricultorii să facă un efort şi să fie alături de noi. Mediul privat din agribusiness a fost întotdeauna un partener al fermierului. Acum, însă, este nevoie, mai mult decât oricând, de o implicare totală, asumată şi transparentă, a furnizorilor, distribuitorilor şi traderilor, pentru a salva anul agricol 2021. Dacă nu vom reuşi asta, consecinţele, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu, vor fi dezastruoase pentru toată lumea. Este nevoie de sprijinul companiilor dumneavoastră pentru ca fermierii să îşi poată finanţa lucrările agricole din acest an. Mulţi din fermieri, şi mai mici şi mai mari, au zero lei, zero bani în conturi, şi nu din vina lor", a transmis Vlad Macovei, preşedintele Asociaţiei Forţa Fermierilor.





Asociaţia va trimite în această săptămână scrisori oficiale către toate părţile implicate în producţia agricolă.





Asociaţia „Forţa Fermierilor” a transmis marţi, într-un comunicat de presă, că sunt la limita disperării din cauza neacordării despăgubirilor de secetă de către Ministerul Agriculturii.