Fermierii români şi bulgari comandă instalaţii de irigat la Constanţa

După seceta din 2012

Fermierii români și bulgari comandă instalații de irigat la Constanța

În ultimele două decenii, România a trecut prin mai multe perioade de secetă, fără ca guvernanții și fermieri să tragă vreo învățătură de pe urma celor întâmplate. Statul a asistat cu indiferență la distrugerea rețelelor de irigații aflate în administrarea sa, în timp ce masa mare a producătorilor agricoli a pariat pe bunăvoința mamei natură, că va trimite ploile la timp și în cantitate suficientă.Seceta din 2001, a afectat grav recoltele de toamnă. În județul Constanța, spre exemplu, culturile de porumb și floarea soarelui au fost afectate în proporție de 75%.În 2002, câmpiile și agricultorii au dus, din nou, dorul ploilor. Cele mai afectate au fost culturile de păioase. În județul nostru, spre exemplu, recolta de rapiță a fost de 200 - 300 kg la hectar.În 2007 a fost, iarăși, secetă, iar în următorul an, la fel. Recolta națională de grâu, din 2008, a totalizat 2,47 milioane tone, fiind una dintre cele mai mici din perioada post - decembristă. Pentru satisfacerea consumului intern, de 3,6 milioane tone, România a importat 900.000 tone de grâu de panificație din Franța, Rusia, Ungaria, Ucraina și SUA, susținând, astfel, bunăstarea fermierilor din aceste țări.În sfârșit, seceta din 2012 i-a provocat agriculturii naționale o pierdere de 20% din întreaga producție. Cele mai afectate au fost culturile de porumb, recolta a fost mai mică cu 60%.A fost nevoie de prea multe astfel de crize, ca, în sfârșit, toată lumea, de la vlădică până la opincă, de la guvern și ministrul agriculturii până la ultimul fermier, să înțeleagă că nu e suficient doar să vorbească despre necesitatea irigațiilor.Cel mai important pas îl reprezintă modul în care România a negociat sprijinul financiar pe care îl vor primi fermierii, din partea Uniunii Europene, în perioada 2014 - 2020. O parte din banii obținuți vor putea fi folosiți și pentru investițiile în irigații. Pe de altă parte, numărul fermierilor care investesc în echipamente de udat, a început să crească.„De 22 de ani, aștept ca România să se trezească și să înțeleagă că agricultura este singura noastră salvare, că de ea depinde, în mare măsură, independența noastră economică. Se pare că seceta de anul trecut i-a trezit pe toți. Este și meritul actualului ministru al agriculturii (Daniel Constantin - n.n.), un tânăr inimos, care a înțeles rapid cum stau lucrurile. Are și soluții, și susținere din partea fermierilor. Din păcate, nu are suficienți bani pentru ceea ce vrea să facă” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, inginerul Mircea Măgureanu, directorul general al societății „Novus” SRL, din Constanța.Firma pe care o conduce este primul producător de instalații de irigat înființat în România, după 1990.Mulți fermieri au venit la Constanța și au comandat utilaje de irigații, pentru această primăvară - relatează Măgureanu. „La această oră avem comenzi pentru 20 de instalații de irigat, cu lungimea tubului de alimentare (care se înfășoară pe tambur) de la 400 la 600 metri. Dintre acestea, 12 comenzi sunt din județul Constanța, iar restul din Călărași, Brăila, Pitești, Iași. Este prima dată în ultimii trei ani când avem întreaga capacitate de producție acoperită pe timp de iarnă. Până acum, produceam pe stoc și urma să vedem dacă vindem în vară. Am chemat mai mulți lucrători de la pensie. De la 42 de locuri de muncă, am crescut la 57.Am extins gama de produse, cu utilaje de capacitate mai mare, care să acopere o suprafață de până la 5 ha, dintr-o singură trecere. Inclusiv fermieri din Bulgaria au venit să contracteze și urmează să rezolve problema finanțării. Pe 5 martie, vom fi prezenți cu utilajele noastre la expoziția de la Plovdiv.Sunt solicitate motopompele și instalațiile de irigat. Avem cereri și pentru sistemele de irigații locale, întrucât foarte mulți au o sursă de apă în zonă. Ne-am dezvoltat un compartiment de proiectare și producție a acestor sisteme, în care realizăm toate componentele. Foarte mulți s-au arătat interesați de soluția propusă de noi, cu puțurile forate la medie adâncime” - povestește inginerul.Cât costă echipamentele produse la Constanța? „Prețurile utilajelor noastre reprezintă 60 - 65% din cele ale utilajelor din import. Pe de altă parte, produsele noastre sunt superioare calitativ. Cea mai scumpă instalație de irigații, cu tubul de 600 m lungime, costă 14.000 euro. Una similară, produsă în Austria sau Germania, costă între 25.000 și 27.000 euro. Cea mai ieftină, cu tubul de 220 m, costă 5.000 euro” - afirmă Mircea Măgureanu.Cât l-ar costa pe un fermier investiția într-un sistem de irigații local?În zona Constanței - spune el - apa cu debit bun pentru irigații se găsește la adâncimi de 100 - 120 m, iar puțul trebuie să aibă diametrul de 30 - 40 cm. „În mod normal, operațiunea de foraj, care este executată de firme specializate, ar trebui să coste 60 euro pe metru liniar. Pompa și instalația de irigat costă circa 17.000 euro. Investiția pentru 40 ha, cu un puț de 120 m, se ridică la 24.000 - 25.000 euro. Anul trecut, cei ce au irigat prin această metodă și-au recuperat banii investiți, întrucât prețul grâului și porumbului s-a dublat. Cei ce și-au salvat recoltele anul trecut, au venit anul acesta și au contractat noi echipamente” - spune Măgureanu.Principalul obstacol în calea creșterii suprafeței irigate îl reprezintă lipsa finanțării. Astăzi, băncile le trântesc ușa în nas fermierilor. Soluția o reprezintă fondurile europene, dar și în acest caz este nevoie de sprijinul băncilor.