Fermierii primesc apa gratis. De ce nu își udă culturile?

În vara anului 2018, pentru al treilea an la rând, fermierii români au obținut o recoltă record la culturile de cereale păioase. Producția totală a fost de 12.826.500 tone, cu 0,92% mai mare față de anul precedent. Recolta ar fi fost cu mult mai bună, fără calamitățile ce au afectat culturile din majoritatea județelor.Producția totală de grâu s-a ridicat la 10.271.600 tone, iar producția medie la hectar, la 4.870 kg. La orz, s-a obținut o producție de 1.392.300 tone, cu o productivitate de 5.204 kg la hectar. Agricultura României are un potențial de dezvoltare excepțional, pe care nu reușește să îl pună în valoare. În ciuda banilor primiți de la Uniunea Europeană, o serie de factori îi frânează dezvoltarea: fărâmițarea exploatațiilor agricole și slaba capitalizare a acestora; parcul de mașini și utilaje relativ învechit; nerespectarea tehnologiilor de producție; slaba dotare cu echipamente de irigații; slaba organizare în forme asociative, care să preia o serie din sarcinile fermierilor (aprovizionarea cu imput-uri la cele mai mici prețuri, depozitarea și condiționarea produselor, desfacerea producției la cele mai bune prețuri, exploatarea infrastructurii de irigații) și altele.Un paradoxVă propun, stimați cititori, să discutăm, astăzi, despre irigații. În România, suprafața agricolă totală amenajată pentru irigații este de 2.991.943 ha, din care cea mai mare parte (2.665.594 ha) prin aspersiune. În administrația Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) se află 296 amenajări complexe de irigații, 10.630 km de canale de aducțiune și distribuție a apei, 26.700 km de rețele de conducte îngropate și 2.710 stați de pompare plutitoare și fixe.Cu toate acestea, în anul 2018, ANIF a asigurat apa – atenție! în condiții de gratuitate - pentru irigarea culturilor de pe o suprafață de 598.303,64 ha., adică doar 20% din suprafața amenajată, în condițiile în care toamna a fost deosebit de secetoasă.Oare de ce atât de puțin? Fermierul nu mai poate invoca faptul că apa e prea scumpă. Acum o are moca. Cauzele sunt multiple. O bună parte din infrastructura primară de irigații (aflată în administrarea ANIF) necesită lucrări de reabilitare. Pe de altă parte, nu toți fermierii sunt organizați în asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. În plus, o parte din aceste asociații sunt nefuncționale și chiar au fost lichidate. În sfârșit, prea puțini fermieri și asociații s-au dotat cu echipamente și instalații de irigații.La sfârșitul anului 2018, ANIF avea în derulare investiții pentru 48 de obiective pentru irigații. Fuseseră reabilitate 21 de stații de pompare, restul de 46 de stații urmând a fi reabilitate în viitorul apropiat.S-au asociat și s-au lichidat„În județul Constanța, sunt amenajate pentru irigații 420.000 ha, din care 200.000 ha au statut de utilitate publică - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, dr. ing. Alin Romeo Trifan – directorul ANIF- Filiala Teritorială Dobrogea. Dintre acestea, 120.000 ha au fost declarate viabile, conform unui studiu realizat în urmă cu trei ani, și au fost cuprinse în programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații. În urma discuțiilor cu fermierii și a acțiunilor întreprinse de aceștia pentru a se organiza în asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, s-a solicitat ANIF București schimbarea regimului de viabilitate pentru noi suprafețe de teren, astfel că va trebui realizat un nou studiu.”La această dată sunt înregistrate 41 de organizații ale utilizatorilor de apă constănțeni. O parte dintre ele nu sunt funcționale, unele fiind lichidate. Infrastructura de irigații preluată de organizațiile utilizatorilor de apă de la ANIF trebuie predată înapoi, dar multe dintre organizațiile ces-au lichidat nu au respectat procedura. Mai mult, unii lichidatori au vândut-o, a precizat Romeo Trifan.Finanțare pentru echipamente de irigațiiÎn județul Constanța, în vara anului 2018 au fost irigate doar 4.000 ha. De ce atât de puțin, pentru că foarte mulți fermieri nu dețin instalații și echipamente de irigații.„Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta infrastructura de irigații - din PNDR, le permite fermierilor să obțină finanțare europeană de până la 300.000 de euro pentru achiziționarea de echipamente și instalații de udare. Condiția este să se organizeze în asociații. Europa nu finanțează fermele individuale, ci doar asociațiile utilizatorilor de apă. Din discuțiile pe care le-am purtat cu fermierii a rezultat că mulți dintre ei vor să se asocieze. După deschiderea submăsurii 4.3 au fost emise adeverințe pentru opt solicitanți care vor să achiziționeze instalații de irigații pentru circa 10.000 ha de teren. Sunt convins că dacă va fi extinsă suprafața considerată viabilă, vor fi mai multe solicitări”, a spus șeful ANIF - Filiala Teritorială Dobrogea.La această dată, în județul Constanța se lucrează pe trei șantiere de investiții pentru reabilitarea unor obiective de irigații. Investiția de la Galeșu este aproape de final. Se montează pompele și se lucrează la amenajarea interioară a stației de pompare. Contractele semnate se ridică la circa 12 milioane de euro. Urmează să se deschidă alte trei – patru șantiere în cursul anului 2019, a precizat inginerul Trifan.Ion TIȚA-CĂLIN