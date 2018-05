Fermierii îi cer ministrul agriculturii să le apere interesele la UE

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal i-a adresat ministrului agriculturii Petre Daea, următoarea scrisoare:„Stimate domnule ministru, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal - UNCSV își manifestă profunda îngrijorare privind comunicatul Comisiei Europene prin care ne anunță că bugetul Politicii Agricole Comune va scădea cu 4% pentru plățile directe și minim 5% pentru dezvoltare rurală. Reamintim că fermierii din România primesc o plată directă pe ha cu mult sub media europeană. Satele românești încă mai au nevoie de investiții mult mai mari decât până în prezent pentru a permite un trai decent și să se stopeze riscul de părăsire.Inflația este unul din factori care nu sunt luați în calcul la această reducere propusă și va adânci scăderea la cel puțin dublul cifrelor vehiculate în media.Prin realocări riscăm ca România să aibă pe Pilonul II Dezvoltare Rurală 2021-2027 o reducere de 30% care va crea un decalaj și o discrepanță și mai mare între țara noastră și celelalte state membre. Agricultura românească se axează încă majoritar pe comercializarea materiei prime și are nevoie de investiții enorme pentru a obține produse finite și adăuga valoare adăugată producției primare.Politica Agricolă Comună conține mai mult măsuri pentru mediu decât pentru alimente. România are nevoie de investiții semnificative pentru zootehnizare și industrializare care să permită hrănirea populației la prețuri rezonabile din produse autohtone și locuri de muncă în zonele rurale. PAC trebuie să fie cea mai importantă prioritate a Uniunii Europene.Prin reducerea semnificativă a bugetului pe dezvoltare rurală și obligarea statelor membre să vină cu confinanțare, în loc să avem un program european comun vom ajunge la 27 de politici agricole comune distincte, diferite și limitate în funcție de posibilitatea de cofinanațare a statului respectiv. Este nevoie de simplificare, debirocratizare, o mai mare flexibilitate, dar este nevoie ca bugetul PAC să rămână cel puțin la nivelul din prezent pentru ca fermierii să își poată continua activitatea și să facă ce știu ei mai bine, să producă alimente pentru populația din țara noastră și a UE.Fermierii membri în cooperativele agricole din UNCSV consideră că pentru ROMÂNIA, PAC este o politică de susținere a securității și suveranității alimentare a Uniunii Europene și trebuie tratată ca prioritate zero în detrimentul altor priorități propuse precum MIGRAȚIA.Bugetele europene pentru chestiuni agricole și alimentare sunt cruciale așa cum a declarat și ministrul francez al agriculturii și pentru a avea sisteme mai durabile, rezistente și eficiente care să satisfacă așteptările consumatorilor atunci trebuie să păstrăm veniturile agricultorilor și să menținem bugetul PAC la înălțimea acestei ambiții. Este nevoie ca toate formele de asociere din sectorul agroalimentar și autoritățile din România să facem front comun și să ne atingem obiectivul de țară.Vă solicităm domnule ministru Petre Daea să dispuneți măsurile necesare și susțineți atât public cât și prin documente oficiale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Guvernului României apărarea fermă și neîncetată a bugetului PAC (FĂRĂ REDUCERI) care să se ridice la înălțimea provocărilor cu care se confruntă agricultura românească și europeană în ședințele Consiliului de Miniștri, Parlamentul European și Consiliul European ce vor avea loc până la aprobarea bugetului UE 2021-2027.Vă mulțumim pentru implicare și susținere fermă!”Scrisoarea este semnată de Nicolae Sofone - președinte U.N.C.S.V. și Florentin Bercu - directorul executiv al uniunii.