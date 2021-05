Fermierii dobrogeni şi-au văzut iar câmpurile înverzite. Se aşteaptă o recoltă bogată

Şi fermierii din comuna Adamclisi sunt optimişti şi spun că: „Dumnezeu şi-a întors faţa spre noi. După un an foarte greu cu boala asta COVID-19 sau ce-o fi fost, cu seceta care ne-a uscat tot pe câmp nu mai speram să ne revenim. Am făcut un împrumut la un prieten să-mi iau un tractor la mâna a doua şi m-a prins anul trecut şi cu datoria de dat. Nu mai ştiam pe unde să scot cămaşa ca să plătesc tot, să le iau şi la copii telefoane pentru şcoală. Acum sperăm să iasă soarele şi pe uliţa noastră”, a povestit Ion C., agricultor din comuna Adamclisi. Fermierii vor putea să recupereze din pierderile anului trecut la cereale, mai ales că se preconizează preţuri foarte mari pentru grâu şi porumb.



Chiar dacă a plouat, preţurile la cereale au explodat



Bine ar fi ca perspectivele îmbucurătoare să se regăsească şi asupra preţurilor la cereale, care se anunţă destul de mari pentru noua recoltă. Deşi producţia la grâu se aşteaptă să fie de aproximativ 8 milioane de tone, preţul va creşte cu 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când vârful a fost de 240 euro/tonă, iar al porumbului l-a depăşit pe cel al grâului, dublându-se. Pentru cine nu a vândut anul trecut cerealele din silozuri, acum este momentul propice, trendul fiind ascendent şi cererea tot mai mare pe pieţele internaţionale. Specialiştii din panificaţie sunt de părere că preţurile la materia primă, adică la grâu, nu se vor micşora, ba dimpotrivă, vor creşte în perioada următoare, astfel că este posibil ca produsele de panificaţie să se scumpească.





O vorbă din bătrâni spune că „dacă plouă în mai, vom avea mălai”. Iar în ultima lună, în Dobrogea a plouat suficient de mult încât deficitul apei din sol să se redreseze şi să se facă culturi agricole bune. Cultura grâului s-a dezvoltat frumos, la fel şi rapiţa şi orzul. „Comparativ cu anul trecut, când a plouat mult pentru perioade scurte de timp, anul acesta a plouat aşa cum trebuie. O cantitate mare de apă dacă vine deodată nu este bună pentru că nu are timp să intre în pământ şi se scurge rapid. Anul acesta sperăm, la culturile însămânţate în primăvară, să strângem recolte bogate. Dacă ar mai da câteva ploi ar fi şi mai bine ca să se refacă lipsa apei din sol”, a spus Matei G., fermier din comuna Cogealac.