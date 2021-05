Fermierii dobrogeni, aşteptaţi la târgul de utilaje ExpoAgroUtil. „Ne era dor de o asemenea expoziţie”

Se spune că ploaia este semn de belşug şi de câştig financiar. Aşa s-a desfăşurat prima zi a celui mai aşteptat eveniment pentru agricultura Dobrogeană, sub semnul ploii. Şi se pare că, într-adevăr nici bine nu s-a deschis ExpoAgroUtil, că unii dintre expozanţi au şi vândut din utilaje, iar alţii au bătut palma pentru noi contracte. La ediţia cu numărul 28, participă 27 de expozanţi, producători, importatori şi comercianţi din diferite domenii. Multe utilaje sunt aduse din Ucraina, Polonia, Italia, Grecia şi Germania. „Ne era dor şi eram nerăbdători să se deschidă o expoziţie să putem participa. Suntem reprezentanţii celui mai mare producător de utilaje agricole din Orestiada, Grecia şi de zece ani pe piaţa din România. Am venit cu opt utilaje pentru lucrările de primăvară şi cel mai bine s-a dat combinatoarea uşoară. Preţurile pornesc de la 2.000 de euro şi pot ajunge la 12.000 de euro, iar ca lăţime de lucru avem de la 2,5 metri până la 12 metri. Mai avem scarificatoare care sunt tot mai des folosite în zona asta aridă a Dobrogei, un cultivator pentru rapiţă, un compactor recomandat pentru lucrările de toamnă, grapă cu discuri de 5 metri tractată, prăşitoare”, ne-a declarat Andrei Florentin Ţăranu, reprezentantul firmei greceşti în România de utilaje agricole.

Bucuria participării la o expoziţie după un an de pauză este foarte mare, aşa că pregătirile solicitante din ultimele trei, patru zile au fost uitate. Mulţi expozanţi se bucură de vremea capricioasă de afară, spunând că e tocmai bună pentru fermieri, că au timp să vină la târg, altfel erau în câmp. „Reprezint o firmă de distribuţie şi suntem şi producători de inputuri agricole bio. Suntem a patra fabrică din România şi avem sediul la Tulcea. Producem insecticide, fungicide şi biostimulatori pentru agricultura ecologică. Avem în derulare un proiect de peste 1 milion de euro prin care construim prima fabrică de îngrăşământ granulat bio din România. Agricultura viitorului este agricultura bio, iar judeţul Tulcea, datorită Deltei este pionier în agricultura bio”, a spus George Cristea, producător inputuri.







Un importator din Germania a venit cu utilaje şi unelte pentru zootehnie, dar şi cu cel mai impunător exponat de la târg. „Acest utilaj este cel mai mare încărcător de cereale care există pe piaţă. Este produs în Germania şi s-a vândut foarte bine. Are cupa de 4,5 metri cubi, la opt cupe, încarcă un camion care poate descărca în pod. Are 13 tone, se manevrează foarte uşor şi se poate face multifuncţional, în partea din faţă se pot pune 50 de accesorii. Poate fi folosit oricărui segment de piaţă: în construcţii, în administraţie, la dezăpeziri. Preţul porneşte de la 118.000 de euro la care ‚se adaugă TVA. Pe judeţul Constanţa sunt peste 100 de bucăţi vândute şi deja, fiind prima zi de expoziţie am vândut două utilaje”, a menţionat Adrian Alexandru, manager la o firmă importatoare de utilaje agricole din Germania.











O prezenţă exotică în cadrul ExpoAgroUtil sunt reprezentanţii unei firme de plante şi arbuşti ornamentali. Dacă aveţi o curte, un restaurant sau un hotel puteţi să vă înfrumuseţaţi grădina cu trandafiri căţărători, leandri, citrici, palmieri, bambus, măslini ornamentali, arţari. Programul de vizitare al ExpoAgroUtil este 21-22 mai, între 10-19 şi în ultima zi, duminică, 23 mai, 10-14.





Seceta a dat mari bătăi de cap agricultorilor dobrogeni în ultimii ani. Astfel că fără irigaţii nu se mai pot face producţii importante. De aceea, la ExpoAgroUtil găsiţi cele mai bune soluţii şi preţuri în funcţie de nevoi. „Am venit cu echipamente de irigat, tamburi, motopompe, pivoţi, echipamente liniare de irigat liniar. Acoperim cam 60% din piaţa din România. În judeţul Constanţa situaţia am văzut că a fost dramatică din cauza secetei, dar sunt proiecte mari în dezvoltare. Eu sunt la a treia participare la ExpoAgroUtil şi pot spune că fermierii cumpără de obicei un pachet întreg, o motopompă sau un ansamblu complet. Preţul variază în funcţie de pachet dar oferim soluţii pentru fiecare fermier, îi aşteptăm”, a precizat Iulian Matache, director de vânzări la o firmă de utilaje de irigaţii din Braşov.