Fermierii constănţeni spun că fondurile structurale sunt irosite pe „mărunţişuri“

Fermierii constănțeni spun că fondurile structurale sunt irosite pe „mărunțișuri“

În sesiunea de proiecte pentru măsura 121 (Modernizarea exploatațiilor agricole), încheiată pe 31 mai, agricultorii români au cerut de șase ori mai mulți bani decât erau disponibili. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a primit 691 de cereri de finanțare, în valoare de 864 milioane euro, în condițiile în care bugetul alocat a fost de numai 150 milioane euro. Deși centrul regional APDRP nu are încă o situație exactă a numărului de proiecte depuse de fermierii constănțeni, mulți dintre ei au declarat că nu s-au mai obosit să depună cereri în cadrul acestei sesiuni de proiecte, din cauza problemelor întâmpinate în trecut. „Am mai depus în decembrie, pe măsura 312. Mai mulți fermieri cu care am stat de vorbă au avut însă aceeași problemă – sumele cerute erau prea mari. Deși îndeplineau toate condițiile, ba chiar strânseseră 80 de puncte pe grila lor de eligibilitate, banii au mers către proiecte mici, de 20.000 – 30.000 euro. Alți fermieri, care cereau 200.000 euro pentru utilaje nu au primit niciun ban. Așa că mi s-a cam luat de astfel de proiecte, deși se merită să contractezi fonduri structurale”, a declarat, pentru Cuget Liber, Marian Dragomir, fermier constănțean. El a precizat că nu înțelege de ce autoritățile se plâng că nu absorbim fonduri structurale, în condițiile în care nu dau bani celor care vor să facă investiții serioase. De aceeași părere este și fermierul Vâlcu Dragomir, din Constanța, care spune că fondurile structurale în agricultură se dau, cu precădere, la „mărunțișuri”. „Nu am mai depus cerere la sesiunea din mai. O aștept pe cea din toamnă, în speranța că se vor schimba grilele de evaluare. Ce-i drept, s-au anunțat unele modificări în bine, așa că voi depune un proiect în valoare de 1,2 milioane euro, pentru achiziții de utilaje și construcția unui siloz”, a declarat fermierul. La sesiunea din mai, cel mai mare proiect eligibil acceptat, de peste patru milioane euro, este din județul Buzău și are ca obiectiv înființarea unei ferme de scroafe. La polul opus se află un proiect din județul Vrancea, de 25.000 euro, care urmărește înființarea unei plantații de struguri de masă. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate este de 1,6 milioane euro. Cei de la APDRP mai spun că, până în prezent, au fost depuse 5.220 de cereri de finanțare (în cadrul tuturor sesiunilor deschise - n.r.), cu o valoare totală de aproape 1,94 miliarde euro. Dintre acestea, 1.591 de proiecte au fost selectate pentru finanțare, pentru 1.524 semnându-se deja con-tractul.