Fermierii constănţeni pot obţine finanţarea investiţiilor în irigaţii

Fermierii constănțeni pot obține finanțarea investițiilor în irigații

Fermierii constănțeni au posibilitatea de a obține finanțarea investițiilor în irigații (achiziția de echipamente de udare, motopompe, lucrări de forare a puțurilor de apă etc.) încă din această toamnă.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) pune la dispoziția celor ce vor să investească în irigații și lucrări de îmbunătățiri funciare suma de 60 milioane de euro. Banii sunt disponibili în cadrul sesiunii ce se va desfășura în perioada 3 septembrie - 15 octombrie 2012, pentru Măsura 125 - componenta a1 „Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare”. „Am luat decizia de a suplimenta bugetul Măsurii 125, astfel ca în această sesiune fermierii au la dispoziție 60 milioane euro pentru investiții în irigații. Este o suplimentare de fonduri pe care eu am mizat și pe care am propus-o spre aprobare Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Aprobarea este un punct important în realizarea demersului la care m-am angajat încă de la preluarea mandatului de ministru: pregătirea resurselor necesare pentru refacerea sistemului de irigații. Modernizarea infrastructurii de irigații ar putea transforma agricultura în motorul economiei românești.În plus, pun mare accent pe optimizarea costurilor pe care fermierii le au pentru a iriga. Motoarele care funcționează în cadrul stațiilor de pompare sunt de 20 chiar și de 40 de ani în funcțiune, de aceea, costurile pe care le au sunt extrem de mari. În acest context, modernizarea întregului sistem este vitală!”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. Până în prezent, pentru această măsură, APDRP a selectat 48 de proiecte, cu o valoare de 62,21 de milioane de euro care prevăd investiții în infrastructura de irigații.Fondurile aferente reprezintă contribuția Guvernului României de la bugetul de stat, 20%, și contribuția Uniunii Europene de 80%.