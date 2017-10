Fermierii constănţeni nu văd cu ochi buni vânzarea de terenuri agricole străinilor

Fermierii constănțeni nu văd cu ochi buni vânzarea de terenuri agricole străinilor

r Interviu cu Ioan Albu, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța- Domnule director, cu ce rezultate s-a încheiat campania de recoltate a cerealelor din acest an?- La nivelul județului Constanța, am avut un an agricol foarte bun pentru toți fermierii care au respectat tehnologiile. La aceasta au contribuit precipitațiile din toamnă și primăvară. Producția medie la rapiță, pe cele 55.000 de hec-tare cultivate, a fost de 4 tone la hectar. Sunt fermieri care au realizat 4,5 tone, iar alții numai 2,5 tone, în funcție de posibilitățile financiare care le-au permis să respecte tehnologia. La orz producția de pe cele 50.000 de hectare de cultură s-au obținut, în medie, 5 tone la hectar, iar la grâu, de pe o suprafață de 180.000 de hectare, tot o medie de 5 tone la hectar.- Rezultatele sunt mai bune sau mai slabe decât în 2015?- La rapiță, producția a fost mai mică decât anul trecut, cu toate că suprafața cultivată a fost mult mai mare. La celelalte culturi, rezultatele au fost apropiate de cele din 2015.- Recolta din acest an va fi valorificată mai bine decât anul trecut? Care este evoluția prețurilor?- Am să vă dau exemplul grâului. Cei ce au avut contractată producția au obținut 150 de euro la tonă. În momentul de față, prețul a ajuns la 131 de euro. În ultimele două zile, prețul a început să crească câte puțin.Prețurile sunt determinate de cererea și oferta de pe piețele internaționale, la marile burse de cereale ale lumii. Noi avem o recoltă bună, dar producția de cereale pe plan mondial este în scădere. Față de anul trecut, prețurile sunt cam aceleași la grâu. M-aș bucura ca statul să se implice mai mult și să sprijine înființarea unei burse de cereale la Constanța, mai ales că avem mulți exportatori de produse agricole. România ar putea avea un rol mult mai mare în formarea prețurilor cerealelor în zona Mării Negre.- Vreau să discutăm despre stadiul în care se află agricultura județului. Care este structura proprietății terenurilor agricole (din punct de vedere al suprafețelor)? Dar a exploatațiilor agricole? Care este gradul de concentrare a terenurilor agricole?- Județul Constanța deține 484.103 hectare de teren arabil, 58.693 hectare de pășune, 11.007 hectare de vie și 3.096 hectare de livezi.Exploatațiile sunt de diferite dimensiuni, de la un hectar la cele mari, de peste o mie de hectare. La nivelul județului, APIA a primit 15.431 de cereri de sprijin financiar, pentru o suprafață totală de 410.000 de hecare, ceea înseamnă că există tot atâtea exploatații. Pentru diferența de 74.000 de hectare nu există cereri, ceea ce însemnă că e vorba de terenuri nelucrate sau neproductive. Din păcate, pentru aceste terenuri se pierd banii de la Uniunea Europeană.- Ce suprafață de teren agricol este deținută de capitalul străin?- Creșterea suprafeței agricole aflate în proprietatea străinilor este o problemă dureroasă pentru fermierii români. Suprafața deținută de aceștia nu o cunoaștem, pentru că instituția noastră nu are aceste informații. Unele terenuri au fost cumpărate de firme românești, care au în spate acționari străini, printre care și fonduri de investiții. Ar trebui să se organizeze un sistem de identificare și transmitere a datelor referitoare la capitalul străin din agricultura românească, care să fie disponibile tuturor instituțiilor interesate.- Care este suprafața agricolă irigată din județul Constanța?- Prin ANIF, adică prin sistemul centralizat, se mai irigă circa 1.000 de hectare. Fermierii au început să investească în propriile sisteme de irigații, pentru care au obținut finanțare europeană. Este cazul investiției realizate de domnul Gheorghe Lămureanu, la ferma Agroterra, care deține în exploatare 1.200 de hectare. Mi-am propus ca, împreună cu domnul Romeo Alin Trifan, directorul ANIF, să organizăm o întâlnire cu fermierii, la care să discutăm repunerea în funcțiune a rețelei de irigații de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră.- Care este nivelul de dotare tehnică a fermierilor din județ?- Vă voi prezenta câteva cifre relevante. La sfârșitul anului 2015, parcul de tractoare și mașini agricole al județului Constanța cuprindea: 3.291 de tractoare, 797 de combine pentru păioase, 25 de combine tractate pentru porumb și 25 de combine autopropulsate pentru porumb, 3.140 de pluguri, 2.589 de grape cu discuri, 1.295 de semănători pentru păioase, 1.158 de semănători prășitoare, 27 de mașini de plantat cartofi, 1.002 cultivatoare, 328 de remorci cisternă, 20 de trailere, 2.933 de remorci pentru tractoare, 60 de încărcătoare hidraulice, 2.798 de instalații de irigat și multe altele. O parte dintre aceste dotări sunt noi, moderne. Altele au fost achiziționate la mâna a doua.Prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, fac apel la fermierii care dețin spații de depozitare a cerealelor să se prezinte la Direcția Agricolă, pentru a le autoriza, conform prevederilor Ordonanței nr. 12/2006, articolul 4. În vederea autorizării, spațiile de depozitare trebuie să îndeplinească un minim de condiții: să fie dotate cu un minilaborator, cu cântar și să fie igenizate. Cei ce nu dețin autorizații vor fi sancționați cu amenzi.