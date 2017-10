Fermierii constănţeni extind suprafaţa cultivată cu grâu

Ca urmare a cererii crescute

Fermierii constănțeni extind suprafața cultivată cu grâu

„Câmpul arată frumos. E bun de filmat. Vremea a ținut cu agricultorii. Temperatura și umiditatea din sol au ajutat dezvoltarea culturilor de toamnă. Suprafața cultivată cu grâu a fost extinsă, întrucât se prognozează creșterea cererii în anul viitor. Să sperăm că și calitatea grâului va fi mai bună. În 2014, chiar dacă am avut o producție record, calitatea a avut de suferit din cauza ploilor abundente din primăvară “ - afirmă Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.„Lucrările agricole de toamnă sunt aproape de final. La nivelul județului Constanța, au fost semănate cu grâu, până în prezent, 155.600 ha, dar suprafața totală va ajunge la 180.000 ha”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, inginerul Anca Fenghea, con-silier în cadrul Direcției Agricole Constanța. În urmă cu un an, culturile de grâu și secară pentru furaj ocupaseră o suprafață de 167.432 ha.Orzul a fost semănat în acest an pe 25.168 ha (față de 28.625 ha în anul precedent), iar orzoaica de toamnă, pe 16.100 ha (față de 27.753 ha). „Suprafețele la aceste culturi s-au redus din cauză că cererea a fost mică în 2014" - explică Anca Fenghea.În schimb, rapița de toamnă a fost semănată pe 55.150 ha, față de 24.525 ha anul trecut.„Recoltatul porumbului se apropie de sfârșit. Până la această dată s-au strâns 161.600 tone, de pe o suprafață de 50.500 ha, dintr-un total de 52.815 ha de cultură. Producția medie este de 3.200 kg la hectar. Continuă recoltatul strugurilor de vin. Au fost culeși strugurii de pe 8.750 ha de vie, din totalul de 10.097 ha. S-a obținut o producție medie de 4.820 kg la hectar” - a precizat consilierul Direcției Agricole Constanța.Semnalele venite din agricultură sunt îmbucurătoare. Dacă vremea va ține cu fermierii, 2015 ar putea aduce producții record, pentru al treilea an la rând.