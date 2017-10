Fermierii constănţeni estimează pierderi de 800 de lei la hectarul de grâu

Agricultura, în pragul falimentului

Fermierii constănțeni estimează pierderi de 800 de lei la hectarul de grâu

Fermierii constănțeni sunt disperați. Pierderile îi vor determina să se lase de meserie, dacă ajutoarele financiare ale statului nu vor veni la timp. Prognozele privind producția, față de toamna anului trecut, au scăzut la jumătate. Anul trecut, datorită subvențiilor aferente lui 2007, primite la timp, și precipitațiilor abundente, producția a fost una record, cel puțin la grâu. La hectar, producția medie a fost de 3,5 tone, însă au existat zone, inclusiv în județul nostru, unde agricultorii au recoltat mult mai mult. „2008 a fost un an record pentru cereale. Știu fermieri care au scos 6 până la 8 tone de grâu pe hectar. Anul acesta însă, producția se va reduce con-siderabil, nu știu dacă voi scoate la hectar un sfert din producția din 2008“, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Buzoianu, fermier din Negru Vodă. „Eu mi-am asigurat cultura, însă, dacă județul Constanța nu va fi declarat calamitat, tot ceea ce am investit până acum, se va duce pe apa sâmbetei. În toamna anului trecut, prognozam o producție de 5,5 - 6 tone pe hectar, pentru grâu. În acest moment, nu cred că voi avea o recoltă mai mare de 3 tone pe hectar. Culturile sunt afectate în unele locuri, chiar până la 70%”, a precizat Ștefania Cealera, inginer agronom din Oltina. Investiția de la înființarea unei culturi de grâu până la recoltare nu este de neglijat. Costul total este de cel puțin 2.000 de lei pe hectar, spun fermierii constănțeni. Cel puțin 150 kilograme de semințe de bună ca-litate, necesare pentru un hectar de cultură, au un preț de 300 lei. Produ-cătorii de îngrășăminte chimice au ridicat prețul și fără 700 - 800 de lei nu poți realiza o producție de 4.000 - 5.000 de kilograme de grâu la hectar. Mai sunt și tratamentele împotriva dăunătorilor, de 200 - 300 de lei pe hectar și motorina pentru utilajele agricole, care costă 300 - 400 de lei. „Subvențiile nu te ajută cu mare lucru, mai ales că sunt întârzieri mari la ele și nu ai siguranța că le vei primi în timp util. Nu vedeți ce s-a întâmplat cu așa-zisa subvenție pentru îngrășăminte?”, a explicat Ștefania Cealera. În aceste condiții, veniturile din pro-ducție nu acoperă nici măcar chel-tuielile făcute de fermieri. „Ceea ce se întâmplă la noi este ceva incredibil. Față de anul trecut, prețul continuă să scadă și a ajuns undeva la nivelul de 40 de bani la kilogramul de grâu. În 2008, procesatorii au zis că producția e prea mare și există un exces de ofertă. În acest an, va exista un deficit de ofertă, ce mai au de zis acum procesatorii? Cel mai bine ar fi să ne lăsăm de meserie”, a mai spus Gheorghe Buzoianu. La nivelul actual al prețului, producătorii agricoli vor avea venituri de aproximativ 1.200 lei pe hectar, de pe urma vânzării producției. Astfel, pierderile se ridică la 800 de lei, fără a lua în calcul subvențiile, care și așa, întârzie să vină sau despăgubirile date de stat, în cazul în care județul va fi declarat calamitat. Semnalele nu sunt încurajatoare. Ministerul Agriculturii nu știe nimic despre calamitățile din județ, iar directorul executiv al Direcției Agricole Constanța nu crede că zona va fi declarată calamitată. Cine să mai investească într-un sector al pierzaniei?