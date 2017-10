Fermierii constănţeni, chemaţi să aleagă conducerea Camerei Agricole Judeţene

Fermierii constănțeni, chemați să aleagă conducerea Camerei Agricole Județene

r Alegerile sunt programate pentru datade 12 septembrie; candidații mai au la dispoziție aproximativ zece zile pentru depunerea dosarelorFermierii din județul Constanța care sunt în evidențele APIA, în jur de 11.000, sunt chemați la vot luna viitoare (la o distanță de aproximativ un an de zile de la prima „tentativă”), pentru a decide cine va face parte din conducerea Camerei Agricole Constanța. După numeroase amânări și modificări ale legii, pe 12 septembrie fermierii constănțeni își vor alege oamenii care să le reprezinte interesele.Campania pentru alegeri a fost reluată, la nivel local, în urmă cu doar două zile, atunci când s-a ales noul Comitet de Inițiativă pentru înființarea Camerei Agricole Județene, precum și președintele acesteia, care este Ionel Togan, vicepreședintele Asociației APIS Tomitana Dacica. Acesta a precizat că deja se primesc candidaturi pentru cele 25 de locuri ale Camerei Agricole Constanța. Așadar, cum alegerile sunt pe 12 septembrie, cei care își doresc o funcție în această structură pot depune documentația necesară în următoarele două săptămâni. Ionel Togan a precizat că se iau în calcul și candidaturile depuse anul trecut, așadar cei cărora li s-au validat dosarele atunci nu mai sunt nevoiți să depună alte acte.Colegiul Județean al Camerei Agricole Constanța va avea 25 de membri. Opt locuri vor fi ocupate de reprezentanții aleși/propuși în liste de către asociațiile pro-fesionale din domeniul agriculturii din Constanța, iar câte două locuri, de reprezentanții aleși/propuși de către patronatele din agricultură, sindicate din agricultură și coo-perativele agricole. În plus, câte un loc va fi ocupat de câte un reprezentant al proprietarilor de păduri, al unităților de cercetare și învățământ în agricultură și al medicilor veterinari, iar câte patru de către reprezentanți ai fermierilor care nu fac parte din asociații și ai fermierilor cu vârsta sub 35 de ani (în ambele cazuri cu condiția existenței, pentru fiecare în parte, a unei liste care să conțină cel puțin 25 de semnături ale fermierilor care le susțin candidatura).Președintele, vicepreședintele și secretarul Camerei Agricole Constanța trebuie să fie fermieri, absolvenți cu studii superioare și cu o vechime de cel puțin zece ani în activitate.Potrivit legii, fiecare alegător din cei aproximativ 11.000 de la nivelul județului Constanța are dreptul la un singur vot, pe care îl va putea da unui singur candidat.