Fermierii cer reformă în agricultură pentru recucerirea pieţei interne

Fermierii cer reformă în agricultură pentru recucerirea pieței interne

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are în proiectul de buget pentru 2009 mai multe măsuri anticriză pentru acest sector al economiei, unele cu aplicare imediată, iar altele ca măsuri de perspectivă. Printre ele se regăsesc subvenționarea accizei la motorină, sprijinirea creditului agricol, subvenționarea achiziției de îngrășăminte, simplificarea accesului la fondurile structurale sau reabilitarea sistemului de irigații. „Măsurile sunt binevenite în aceste condiții. Guvernul încearcă să devină transparent și este un lucru bun să se întâlnească cu reprezentanții din acest domeniu”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Ioan Zamfir, secretar general al Asociației Producătorilor Privați Constanța. „Va fi interesant de văzut în ce mod va fi simplificată procedura de accesare a fondurilor structurale. Am derulat două programe Sapard în perioada 2005 - 2006 și pot spune că procesul de realizare a dosarului de finanțare este complicat. Birocrația este mare și în acest sector. În plus, legislația din domeniu se schimbă de la o zi la alta”, a precizat Ștefania Cealera, fermier. Problema la ordinea zilei însă, rămâne lipsa de lichidități cu puțin timp înaintea începerii noului an agricol. „În perioada de iarnă, agricultura stagnează. Odată cu intrarea în luna februarie, se apropie momentul în care trebuie să atragem fonduri”, a explicat Ioan Zamfir. „Principala problemă pe care o avem este legată în primul rând de încasarea producției pe anul 2008. Eu am facturat producția prin octombrie, însă societățile care au achiziționat producția au întâmpinat greutăți în ceea ce privește atragerea de lichidități. Avem numeroase facturi neîncasate și, în plus, cursul euro a crescut. 15 februarie e data limită când trebuie să dăm taxele către stat pe producție. Sigur, subvențiile sunt binevenite, însă noi avem nevoie de bani acum! Dacă n-am fost în stare să valorificăm producția din 2007 - 2008, ce facem cu producția din anul agricol 2008 - 2009? Sperăm ca în martie să primim subvențiile pe unitatea de suprafață”, a afirmat Marian Dragomir, fermier din Constanța. Soluțiile pentru deblocarea situației din agricultură țin în primul rând, de capitalizarea agricultorului. „Când am negociat cu Uniunea Europeană, s-a cerut subvenție pe hectar și nu consider că s-a luat decizia corectă. Trebuie să se dea o subvenție pe producție. Nu sunt de acord ca eu să produc câteva tone de grâu la un hectar, iar altul doar să semene fără să se ocupe de cultură și amândoi să primim aceeași valoare a subvenției”, a mai precizat Ștefania Cealera. Ioan Zamfir cere ca sprijinul pentru agricultură să fie uniform, la nivel comunitar. „Spre exemplu, sprijinul la hectar la noi este aproximativ 100 de euro. În țările din Europa de Vest, ajutorul se ridică la 400 de euro la hectar. Motorina este la jumătate, în țările mai vechi din Uniunea Europeană, față de cele care au intrat recent”, a declarat secretarul Asociației Producătorilor Privați. „Dacă nu reformăm imediat agricultura, nu începem să ne producem propria mâncare și nu recucerim piața internă, situația va deveni dezastruoasă”, a concluzionat Ioan Zamfir.