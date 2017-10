Fermierii au ratat o recoltă de cereale record, din cauza subfinanţării

Fermierii au ratat o recoltă de cereale record, din cauza subfinanțării

Campania de recoltare a păioaselor este în toi. Secerișul orzului și al rapiței s-a încheiat, iar de câteva zile, combinele au intrat în lanurile de grâu.„În județul nostru, au fost cultivate 50.000 ha cu orz și orzoaică, în proporții egale, 55.000 ha cu rapiță și 180.000 ha cu grâu. La orz, s-au obținut circa 4.000 kg la hectar. Greutatea hectolitrică este ceva mai slăbuță la culturile semănate pe patru rânduri, dar bună, la cele pe două rânduri. Rapița a dat puțin peste 3.000 kg la hectar. La grâu, estimăm o producție de peste 5.000 kg la hectar.Se poate spune că este un an agricol bun, mai ales pentru soiurile românești. Desigur, s-au înregistrat decalaje de productivitate între ferme. La grâu, spre exemplu, sunt discrepanțe de la 3.000 kg la 8.000 kg la hectar.Diferența au făcut-o posibilitățile financiare ale fermierilor. Cei ce au avut bani au aplicat tehnologia și au făcut lucrările la timp. Ceilalți ori au întârziat lucrările, ori n-au mai aplicat o serie de tratamente” - a declarat, pentru cotidia-nul „Cuget Liber”, Ioan Albu, directorul Direcției pentru Agricultură, în județul Constanța.Organizațiile patronale din agricultură consideră că vina pentru recoltele mai slabe din acest an se datorează APIA, care a întârziat cu jumătate de an plățile pentru Campania 2015. Până pe data de 28 iunie 2016, au fost autorizate cererile unice de plată pentru 30.404 fermieri și o sumă cumulată de 79,38 milioane euro, în timp ce suma alocată Campaniei 2015 pe toate tipurile de fonduri este de 1,33 miliarde de euro, pentru un număr de 829.307 beneficiari.Aflat în câmp în momentul în care l-am contactat telefonic, Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați, a relatat următoarele: „Am început recoltatul grâului, dar stăm pe loc din cauza intemperiilor. Avem o combină de 600.000 de euro pe câmp, dar nu reușim să recoltăm decât 5 - 10 hectare pe zi din cauza ploilor ce vin și pleacă.La orz am obținut o producție foarte fumoasă: 7.000 kg la hectar. E o medie bună, ușor mai mare decât anul trecut. În schimb, recolta de rapiță e mai slăbuță, aproape că nu ne scoatem cheltuielile: 2.500 kg la hectar, la fel ca în 2015. Probabil că zona nu e prea bună pentru această cultură. Mă bate gândul să renunț la rapiță, din toamnă. La grâu probabil că vom scoate 7.000 kg, față de 8.000 kg în 2015“.În județul nostru, un număr de 42 de fermieri își vor valorifica recoltele prin intermediul cooperativei de desfacere și aprovizionare Dobrogea Sud, pe care au înființat-o pentru a avea o forță mai mare de negociere.„Prețurile oferite de angrosiști sunt mai mici cu 35 - 40% față de 2015 - afirmă Lămureanu. Ieri, dimineață, oferta era următoarea: 137 euro/tonă la grâul de panificație, 126 euro/tonă la grâu de furaj, 125 euro/tonă la orz și 330 euro/tonă la rapiță.”