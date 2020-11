Fermierii au la dispoziţie un nou program de finanţare

Subprogramul AGRO INVEST va primi finanţare de la Guvern, astfel IMM-urile care au ca activitate domeniul agriculturii şi industriei alimentare vor primi 10% din valoarea investiţiei. Măsura a fost propusă de către vicepreşedintele PNL, Daniel Constantin pentru a veni în sprijinul fermierilor de a obţine bani din creditări mai avantajoase, scrie Agerpres. Subprogramul AGRO INVEST va primi un miliard de lei, de care vor beneficia agricultorii care au avut de suferit în urma pandemiei de COVID-19. Acest subprogram aduce în plus o perioadă de 24 de luni, perioadă în care se va plăti doar dobânda, rambursarea se va putea face de minim 2 ori pe an, după recoltare sau oricând îşi vor putea permite fermierii, pe durata unui an. Se oferă un grant de 10% din valoarea finanţării, ceea ce va stimula investiţiile importante în agricultură. Sectoarele care nu au fost eligibile în programul IMM INVEST sunt acum introduse în AGRO INVEST. Aşadar, printre domeniile care vor putea aplica la noul program sunt industria morăritului, panificaţiei şi a produselor făinoase, industria cărnii şi a produselor din carne, industria laptelui, uleiulilor vegetale, industria valorificării fructelor şi legumelor, dar şi cele care nu au fost incluse în IMM INVEST, şi anume producţia de vin şi de bere. De asemenea, sunt incluse toate sectoarele din zona de agricultură, zootehnie şi legumicultură. „Programul AGRO INVEST a fost notificat la Comisia Europeană şi se aşteaptă aprobarea”, a declarat, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.