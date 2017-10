Fermele de semi-subzistenţă nu vor mai fi sprijinite financiar

Fermele de semi-subzistență nu vor mai fi sprijinite financiar

Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a declarat în week-endul care tocmai a trecut că măsura 141 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), privind sprijinirea fermelor de semi-subzistență, nu se va regăsi în această formulă în viitorul PNDR și nici nu va beneficia de realocări de fonduri pe actualul program, scrie Agerpres.„Personal, cred că, dacă eram ministru atunci când s-a deschis această măsură, nu o deschideam niciodată. Nu cred că a adus sau va aduce vreun beneficiu, ci doar va întreține o activitate mică în gospodăria familiilor. Sunt 480 milioane de euro care au mers către această măsură și care puteau fi folosite într-o modalitate mult mai corectă, cum ar fi, de exemplu, fermele de familie”, a spus Daniel Constantin, la o întâlnire cu fermierii din județul Bistrița-Năsăud.„Măsura 141 cu siguranță nu se va mai găsi în forma în care este astăzi. Vor exista măsuri, cred eu, mult mai eficiente decât a fost măsura 141, în care acordăm cinci ani 1.500 de euro (pe an - n.r.) către gospodăriile țărănești, în care, din punctul meu de vedere, nu facem decât să prelungim agonia. Trebuie să-i ajutăm pe acei oameni din gospodării să ajungă să fie fermă de familie. Din acest motiv, chiar în acest an, din fonduri europene, și sper că va continua măsura și după 2014, am acordat un sprijin important, de 50.000 de euro nerambursabili, pentru cei care vor să-și dezvolte fermele de familie”, a explicat Daniel Constantin.