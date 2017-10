Femeile marinar sunt invitate să participe la un sondaj on-line

Femeile navigator sunt îndemnate să participe la un sondaj on-line confidențial, despre sănătatea lor. Studiul are drept scop îmbunătățirea informațiilor și serviciilor de sănătate disponibile pentru femeile care lucrează pe mare.Cercetarea a fost concepută de către Federația Internațională a Transportatorilor (ITF), Societatea Spitalul Femeilor, Asociația Internațională a Sănătății Maritime și Rețeaua Internațională pentru Bunăstarea și Asistența Navigatorilor.(ISWAN). Chestionarul este disponibil prin intermediul site-ului ISWAN.Studiul este urmarea unei anchete pilot care a avut loc în luna iulie 2014.Sondajul este deschis numai femei navigatorilor, iar răspunsurile sunt anonime. Pentru a lua parte la sondaj, femeile marinar sunt invitate să acceseze adresa: www.seafarerswelfare.org/news-and-media/latest-news/health-needs-of-women-seafarers.Numărul femeilor marinar este în creștere de la an la na. În 2000, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a lansat programul „Femei la bord”, cu durata de 10 ani, care a început să dea rezultate, dar sub așteptări. La acea dată, ponderea femeilor în total era de numai 1 - 2%, iar cele mai multe femei marinar erau în statele dezvoltate din punct de vedere economic.În Uniunea Europeană, procentul era de 4 - 5%, în Asia de Sud-Est de 0,5%. Philiipine, principalul furnizor de forță de muncă marinărească al lumii, avea doar 223 de femei dintr-un total de 230.000 de navigatori.Un studiu publicat în 2003, de Organizația Internațională a Muncii, arată că în 1997 - 2001, cele mai multe femei navigau în următoarele flote: Danemarca - 15,1% din total, Norvegia - 10%, Marea Britanie – 8,3%, Finlanda - 5,6%, Belgia - 4,4%, Germania - 4,2% și Italia - 1,2%.La acea dată, cele mai multe femei erau angajate pe navele de croazieră, în activități auxiliare (restaurante, hoteluri, magazine, servicii, cazinouri). Ponderea lor în totalul echipajele ajungea la 18%. Cum au evoluat lucrurile până în prezent? Nu există încă un studiu la nivel global, dar sunt destule indicii că s-a înregistrat un progres. Astăzi, sute de românce muncesc pe navele de croazieră.