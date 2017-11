Felix Stroe face curăţenie în Ministerul Transporturilor. Când va face şi investiţii?

Felix Stroe face curățenie în Ministerul Transporturilor. Când va face și investiții?

Ştire online publicată Vineri, 10 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, nu s-a evidențiat prin nimic. În două rânduri am fost față în față cu el și i-am spus că portul Constanța este aproape izolat de Europa, din cauza problemelor grave ale rețelei feroviare, care nu permit trenurilor de marfă să circule cu viteze mai mari de 40 km pe oră, a lipsei autostrăzilor și neasigurării condițiilor de navigabilitate pe Dunăre. În privința Căilor Ferate, Cuc m-a contrazis, susținând că de vină ar fi materialul rulant, adică marfarele, nicidecum infrastructura feroviară, în ciuda faptului că master planul general al transporturilor, publicat pe site-ul ministerului, îmi dă întru totul dreptate.Dacă fostul ministru a fost orb la problemele grave din transportul feroviar și, mai ales, tolerant, actualul ministru, Felix Stroe poate fi „acuzat“ că prea le vede pe toate și are toleranță „zero”.Nici nu s-a instalat bine în funcție și a inspectat Gara de Nord. Apoi, s-a urcat în trenul de Deva. Urmarea o cunoașteți: directorul Regionalei Căi Ferate București și șeful Gării de Nord au fost demiși. A urmat înlăturarea directorului Companiei CFR Infrastructură, pentru proasta administrare și gestionare a rețelei de cale ferată, a întârzierilor nejustificate și neanunțate la timp călătorilor, șirul demiterilor continuând cu directorul general și directorul de exploatare al companiei Metrorex.Marți, 7 noiembrie 2017, la audierile din Comisia pentru transporturi a Camerei Deputaților, Felix Stroe a declarat că întârzierea medie zilnică pe care CFR Călători a înregistrat-o de la 1 ianuarie și până la 1 octombrie 2017, a fost de 12.500 de minute (peste 208 de ore).Îmi aduc aminte că, prin anii Ž80 ai secolului trecut, ministrul Transporturilor din Japonia își ceruse scuze în fața națiunii pentru faptul că, pe parcursul unui an, toate trenurile la un loc avuseseră o întârziere de… 1 minut.Stroe nu s-a mulțumit să constate existența întârzierilor și a mers cu analiza mai în profunzime.„Știți care sunt cauzele? Doar 5% sunt cauzate de vechimea materialului rulant, de condiția tehnică în care se află materialul rulant. 70% sunt cauzate de CFR Infrastructură, care, atunci când are probleme pe calea ferată, de regulă a procedat la restricții. Repet: 70% din cauzele întârzierilor au fost provocate de CFR Infrastructură, care nu avea o situație clară și nici măcar nu avea în preocupare să analizeze această stare de lucruri”, a afirmat Stroe în fața deputaților.Acum, dacă tot sunt cunoscute cauzele, ar trebui ca ministrul să-și pună subordonații la muncă, să găsească soluții.Mai trebuie amintit și faptul că, de la înscăunarea lui Stroe, s-a terminat cu vânzoleala de pe holurile ministerului. Funcționărimea s-a ascuns prin birouri, încercând să se facă invizibilă (nu și utilă). Și totuși, Stroe a băgat rapid de seamă că ministerul mustește de tăietorii de frunză la câini și de băgătorii de seamă.În perioada următoare, va avea loc prima restructurare serioasă din Ministerul Transporturilor. Din cei 383 de angajați, vor mai rămâne 300, restul urmând să fie trimiși la munca de jos, în activitățile de control și în companiile din subordine.Demiterea unor șefi incompetenți și reducerea schemei ministerului transporturilor erau necesare, dar nu acestea sunt așteptările națiunii. Ceea ce dorim cu toții de la Stroe este ca, sub conducerea lui, ministerul să atragă bani europeni, să relanseze investițiile în infrastructură, să construiască o sută - două de kilometri de autostrăzi pe an, să modernizeze o mie-două de kilometri de cale ferată și să asigure rapid adâncimile de navigație pe Dunăre.