"Revoluția fiscală“ dă sindicatele pe mâna Justiției

Federația Sindicală "Trans Conex" cheamă Guvernul României să depună mărturie în procesul cu o multinațională din portul Constanța

Economia românească trece printr-o stare de tensiune nemaiîntâlnită în ultimele trei decenii. În sute, mii de firme cu capital privat, sindicatele și patronatele se ceartă ca chiorii. Mărul discordiei îl reprezintă creșterea salariilor brute cu cel puțin 20%.Sindicatele, îndemnate chiar de autorii „revoluției fiscale”, adică de guvernanții social-democrați, le cer patronilor să majoreze salariile brute, astfel încât veniturile nete să nu scadă în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați.În schimb, patronii au destule motive să se opună. Unii se așteaptă ca legea de aprobare a OUG 79/2017 prin care a fost înfăptuită „revoluția fiscală” să fie amendată de Parlament sau chiar să nu treacă. Alții invocă lipsa resurselor financiare, dificultățile prin care trec companiile ori contractele colective de muncă aflate în derulare.Ațâțate de guvernanți, care îi acuză pe patroni că „îi fură pe angajați”, unele organizații sindicale fac apel la instituția conflictului colectiv de muncă, prevăzută de Legea 62/2011, atunci când negocierile eșuează. Cu ce rezultat? Veți afla din cele ce urmează.★ ★ ★Obligată de prevederile OUG 82/2017, Federația Sindicală „Trans Conex” a început negocierile salariale la unitățile unde are sindicate membre, cele mai multe fiind pe platforma portului Constanța. Dacă la companiile cu capital de stat lucrurile au mers ca pe roate, problemele au apărut la negocierile din sectorul privat.Când negocierile au eșuat, conducerea federației a decis să recurgă la arma conflictului colectiv de muncă. Dar s-a ivit o problemă: unele societăți au contracte colective în derulare. Oare, în astfel de cazuri este legal să declanșezi conflictul?Drept urmare, prin intermediul lui Bogdan Hossu, președintele Confederației Sindicale „Cartel Alfa”, i s-a solicitat ministrului pentru dialog social, Gabriel Petrea, să precizeze dacă angajații au dreptul să declanșeze conflictul de muncă în următoarea situație: unitatea are contract colectiv de muncă, au început negocierile pentru creșterea salariului brut în vederea menținerii netului actual, conform OUG 82/2017, dar părțile nu s-au înțeles.Prin adresa nr. 1349 din 21 decembrie 2017, semnată de Serghei Mesaroș, directorul Direcției de dialog social din cadrul ministerului, Confederația „Cartel Alfa” a primit următorul răspuns: „În conformitate cu prevederile art. VII, punctul (2), din OUG 82/2017, prin derogare de la prevederile art. 129 alin (3) și (5) din Legea 62/2011, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare. În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 161, lit. c) din Legea 62/2011, dacă părțile nu ajung la o înțelegere privind încheierea unui contract sau acord de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor, conflictul de muncă poate fi declanșat.”În baza acestui răspuns, Federația „Trans Conex” i-a transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă adresa nr. 49 din 29 decembrie 2017, prin care îl informează despre declanșarea conflictului de muncă la compania Constanța South Container Terminal (CSCT), din portul Constanța, ca urmare a eșuării negocierilor din comisia paritară. Inspectoratul Teritorial de Muncă a răspuns cu adresa nr. 36110 din 3 ianuarie 2018, semnată de inspectorul șef Eugen Bola. În mesaj se arată că inspectorul Adrian Luca a fost desemnat să participe la concilierea conflictului de muncă, urmând ca în termen de șapte zile să se comunice data, ora și locul convocării părților la conciliere.Dar la scurt timp, s-a produs răsturnarea de situație. Prin adresa 36110 din 9 ianuarie 2018, inspectorul șef Eugen Bola a informat Federația „Trans Conex” și Sindicatul Uniport din CSCT că: „din analiza documentelor existente în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța rezultă că aceasta nu poate fi înregistrată ca și conflict colectiv de muncă deoarece, în conformitate cu prevederile art. 164 din Legea nr. 62/2011, pe durata valabilității unui contract colectiv de muncă sau acord colectiv de muncă, angajații nu pot declanșa conflictul colectiv de muncă. Constanța South Container Terminal figurează cu contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate valabil până la data de 3 mai 2018.”Nedumerită și nemulțumită de răspunsul primit, Federația „Trans Conex” a solicitat lămuriri, dar Inspectoratul Teritorial de Muncă și-a menținut poziția.În timp ce avea loc schimbul de adrese, Federația „Trans Conex” și Sindicatul Uniport s-au trezit, pe data de 11 ianuarie, că sunt citați în calitate de pârâți, în dosarul nr. 146/118/2018. Acțiunea a fost deschisă de compania Constanța South Container Terminal, care cere „constatarea nelegalității conflictului colectiv și, pe cale de consecință, să se dispună încetarea lui”.„Nu am făcut nimic fără să solicităm punctul de vedere al instituțiilor statului - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației „Trans Conex”. Afirmațiile acestora se bat cap în cap, răspund comenzilor venite din diferite direcții. Acest precedent ne leagă de mâini și de picioare. Ne obligă să acceptăm situația impusă de angajatori. Nu mai putem deschide conflict de muncă, pentru că ni se spune că este ilegal.În ceea ce privește procesul cu compania Constanța South Container Terminal, am decis să chemăm de partea sindicatelor, în calitate de martori, pe doamna premier Viorica Dăncilă, pe ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, și întregul Guvern al României.”