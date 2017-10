Febra investiţiilor eoliene a pus stăpânire pe judeţul Constanţa

Febra investițiilor eoliene a pus stăpânire pe județul Constanța

Dobrogea este noul Eldorado al investitorilor. Străinii, dar și românii, au descoperit potențialul său eolian, o resursă energetică inepuizabilă, pentru care nu se plătesc redevențe. Dimpotrivă, exploatarea ei este încurajată prin ajutoare de stat. Acesta este și motivul pentru care cele mai multe investiții din județul Constanța sunt concentrate în construcția de parcuri eoliene. 18 proiecte de parcuri eolieneÎn ultimul an, un număr de 18 proiecte de parcuri și centrale eo-liene au fost supuse atenției publicului. Proiectul EDP Renewables Romania SRL vizează construirea unei centrale electrice eoliene în extravilanul comunelor Ciocârlia și Cobadin. Obiectivul va avea pute-rea maximă de 26 KW și va cuprinde grupuri generatoare eoliene, racorduri electrice, stații de transformare 20 (33,33)/110KV, o stație de intrare/ieșire, drumuri de acces noi, reabilitarea drumurilor de exploatare existente și altele.Proiectele Enol Grup SA și Midmar Callatis SA vizează un parc eolian cu puterea totală de 510 MW în comuna Deleni și altul de 400MW, la Adamclisi.Ecovariant Proiect SRL va amplasa, la Peștera, centrala electrică eoliană Medgidia Sud, iar Infusion SRL va înființa parcul eolian Seimeni.Imobis SRL are mai multe proiecte. Cinci generatoare electrice eoliene, cu puterea totală de 10 MW vor fi amplasate în extravilanul co-munei Pecineaga, alte cinci generatoare de aceeași putere, la Albești, iar la Comana, trei generatoare, totalizând 6 MW, și alte șapte generatoare, de 14 MW. Eolian Pecineaga investește în proiectul unui parc eolian de 77,5 MW la Pecineaga, iar Real Excont SRL, în cel al parcului eolian Săcele zona 1.Proiectele grupului de firme Vulturu Wind Farm SRL, Energo Wind Prod SRL și Vulturu Power Park SRL, vizează construirea parcurilor eoliene Vulturu Vest (putere maximă 120 MW), Vulturu Nord (108 MW) și Vulturu Est (114 MW). Obiective sunt situate în extravilanul comunelor Vulturu, Crucea și Pantelimon.Saraiu Wind Farm SRL gestionează proiectul parcului eolian Saraiu (114 MW), amplasat în extravilanul comunelor Vulturu, Crucea și Saraiu, iar grupul de firme Crucea Wind Farm SRL și Crucea Power Park SRL, proiectele parcurilor eoliene Crucea Est (100 MW) și Crucea Nord (108 MW), situate în extravilanul comunelor Vulturu, Crucea și Pantelimon.La Independența, firma Service SA, va amplasa zece centrale eoliene, cu puterea totală de 30MW. La rândul ei, firma Energy Hermannstadt SRL va ridica parcul eolian Crucea HRM, satul Băltăgești.Șisturi verzi și foraje marineNu doar resursele eoliene sunt ținta investitorilor, ci și cele de materii prime pentru industria materialelor de construcții și pentru industria petrolului. Proiectele de investiții vizează deschiderea de cariere pentru exploatarea șisturilor verzi în perimetrul Nistorești - Călugăreni (de către RAJDP Constanța), la Saraiu (Cerem Grup SRL) și la Săcele (Valmar Star). Firma Argos SA are proiecte de extracție a agregatelor minerale (nisipuri și pietrișuri) la Ostrov și Rasova. Societatea Agregate Piatră SRL a propus exploatarea carierei de piatră de la Izvorul Mic, din comuna Mihail Kogălniceanu. Extracția de nisip aluvionar din Dunăre, din perimetrul Cochirelni, este vizată de firma Mineral Min SRL, dar și de SCUT SA. Platforma continentală a Mării Negre face obiectul forajului de prospecțiune în căutarea rezervelor de petrol și gaze (sonda Gâsca Sud 1 - Eugenia, în blocul XIII) și al pros-pectării seismice, în blocul XV.Nave, apă plată și ferme de porciSectorul industriei navale este reprezentat prin două proiecte de investiții. La Mangalia, firma Sisteme Navale Mangalia SRL, are în vedere realizarea unei capacități de producție specializată în construcții metalice, producția de rezervoare, cisterne și containere metalice, de nave și structuri plutitoare, ambarcațiuni sportive și de agrement, etc. În portul Midia, firma Allrom Ind SRL va construi un terminal de ridicare, tăiere nave, depozitare și încărcare a fierului vechi.Printre proiectele cu caracter industrial se remarcă cel al investitorului Gheorghe Radu. El vrea să construiască o fabrică de îmbuteliere a apei plate, în extravilanul comunei Ion Corvin.Investițiile din sectorul agricol vizează construirea fermelor de porci de la Băneasa (de către DVD Road Cargo SRL) și Deleni (Stelar Construct SRL). Domeniul construcțiilor rezidențiale, grav afectat de criza economică, pregătește terenul pentru investițiile viitoare. S-a solicitat intro-ducerea în intravilan a unor terenuri la Techirghiol (pentru construirea de locuințe - SC S&V Nuova Consulting SRL) și la Cernavodă (pentru de locuințe P+1E - SC Platin Construct SRL, Cosor Nelu, Mircea Daniel Gabriel). Primăria comunei Tuzla are proiectul de lotizare a unei parcele pentru construirea de locuințe, iar în comuna Costinești, investitorul Cos-min Popovici intenționează să construiască un complex de locuințe P+2E.