Fapte bune la sfârşit de an! Redirecţionează 20% din profit şi lumea va fi mai bună!

„Eu am redirecţionat şi anul trecut şi mă gândesc să o fac şi anul acesta, măcar să ajut un ONG, un aşezământ pentru copii, orice numai să nu ajungă în puşculiţa cea mare, de unde nu mai am control”, ne-a spus Dan Manoliu, tânăr antreprenor.



„Fără banii donaţi de oameni sau redistribuiţi de firme nu ştiu cum m-aş fi descurcat. Am un adăpost de animale şi cu aceşti bani cumpăr de mâncare, le fac tratamente. Am cu ce să ajut animalele nimănui”, a precizat Maria Drăgan, administrator la un adăpost pentru animale.





Dacă firma nu a avut profit şi totuşi vreţi să ajutaţi, puteţi face un contract de sponsorizare. Pe măsură ce situaţia financiară a firmei se îmbunătăţeşte, aceasta îşi poate deduce din impozitul pe profit în anii care vor urma. Dar nu numai firmele pot face sponsorizări ci şi persoanele fizice autorizate. Cheltuiala cu sponsorizarea este deductibilă la calculul impozitului pe venit, în limita a 5% din venitul net stabilit, conform normelor fiscale. Tu trebuie să decizi ce faci cu banii tăi, care altfel ajung la stat. Un astfel de gest înseamnă ajutor real pentru cei aflaţi în dificultate!





În judeţul Constanţa sunt înregistraţi 30.426 de agenţi economici, din care 100 au cifra de afaceri cuprinsă între 45 de milioane de lei şi 14 miliarde de lei, reiese din datele statistice realizate anul trecut de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA). Dacă o parte dintre aceştia s-ar apleca să redirecţioneze 20% din impozitul pe profit, lumea ar fi mai bună. O masă caldă. O haină nouă. Un acoperiș deasupra capului. Acces la educație. Grijă pentru sănătate. Șansa de a construi un viitor mai bun. Toate acestea sunt cadouri neprețuite, la care nu toți oamenii au, din păcate, acces. Tu ce faci cu cei 20% din impozitul pe profit? Sponsorizează-i pe cei care au nevoie reală de ajutor și oferă-le, astfel, cel mai frumos dar. Astfel, societăţile comerciale trebuie să-şi calculeze suma care reprezintă 20% din impozitul pe profit şi suma care reprezintă 0,75% din cifra de afaceri. Desigur, o condiţie esenţială este ca societatea să fie plătitoare de impozit pe profit, iar fondurile direcţionate trebuie să fie mai mici de 0,3% din cifra de afaceri şi mai mici de 20% din impozitul pe profit datorat. Spre exemplu, calculul se face în felul următor: dacă cifra de afaceri este de 200.000 de lei şi cheltuielile totale sunt de 160.000 lei, din care 600 lei sunt cheltuieli de sponsorizare, profitul brut impozabil arată aşa: 200.000 - 160.000 + 600 = 40.600 lei. Din care 40.600 lei x 16% = 6.496 lei reprezintă impozitul pe profit. Şi acum limitele maxime admise ale facilităţii fiscale sunt 3 la mie din cifra de afaceri = 600 lei şi 20% din impozitul pe profit datorat = 1.299,2 lei.Procedura de redirecţionare este una simplă şi constă în completarea unui contract de sponsorizare, semnat în două exemplare. Contractul de sponsorizare trebuie înregistrat în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului. Companiile au dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate mai sus, dar pentru suma ce depăşeşte limita indicată se plăteşte impozit pe profit. În cazul în care doriţi să redistribuiţi mai mult decât limita impusă de lege, companiile ce plătesc impozit pe profit pot reporta diferenţa şi continua să o deducă timp de 7 ani consecutivi. În cazul microîntreprinderilor, situaţia este la fel ca şi în cazul companiilor mari, pot da mai mulţi bani, iar diferenţa este deductibilă în 28 de trimestre consecutive.