Fantoma falimentului bântuie "Oil Terminal"

Miezul conflictului de muncă de la „Oil Terminal“ îl reprezintă majorarea cu 3,4% a salariilor în 2012. Conducerea executivă susține: „Nu e posibil!“ Sindicatul: „Ba, se poate!“Executivul a adus argumente irefutabile, dar presiunea sindicală și amenințarea grevei generale sunt mai puternice. „Solicitările liderilor de sindicat nu pot fi susținute economic, întrucât societatea înregistrează o scădere abruptă a producției și încasărilor. În primele două luni ale anului, am înregistrat o pierdere de 33 miliarde lei vechi. Pentru luna martie se prefigurează o pierdere de 900 milioane lei vechi. Când nu ai bani să plătești salariile existente, îți mai poți permite să le majorezi? Probabil că sub presiunea sindicatului vom aplica creșterea salarială, dar viitorul companiei va fi extrem de incert. Ne putem aș-tepta la ceea ce poate fi mai rău pentru societate: începând de la intrarea în incapacitate de plată până la faliment. N-ar trebui lăsat să se întâm-ple acest lucru. De patru luni de zile le explicăm liderilor ce efecte vor avea creșterile salariale” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Silviu Wagner. Pentru că Sindicatul „Oil Terminal” anunțase declanșarea grevei generale pe timp nelimitat, începând cu data de 7 martie 2012, pentru după amiaza zilei de 6 martie fusese programată o ultimă întâlnire în vederea dezamorsării conflictului. Conducerea companiei intenționa să facă un ultim apel la rațiune, dar știe că nu are nicio șansă de reușită și că va trebui să cedeze în fața forței. Înțelege că este condamnată să accepte creșterea salarială, începând cu data de 1 iulie 2012, cu toate riscurile amintite. „Pe fondul scăderii producției, este posibil să ajungem la faliment. Țin să le atrag atenția asupra acestui pericol salariaților companiei. Societatea are deja o pierdere de 40 de miliarde lei vechi, iar perspectiva economică pe 2012 este mai rea decât în 2011. Liderii de sindicat ar fi trebuit să le explice toate aceste lucruri salariaților, că așa cum am discutat anul trecut, obiectivul acestui an este menținerea locurilor de muncă, cu niște sacrificii” - a afirmat Wagner. De ce a ajuns „Oil Terminal” în această situație disperată?„Din cauza crizei economice mondiale, a celei din Europa, dar și a problemelor din țară, Oil Terminal are o scădere de producție dramatică. La toate acestea s-a adăugat impactul iernii asupra economiei. În luna februarie, compania a înregistrat cea mai scăzută producție din ultimii 50 de ani. Niciodată în această lungă perioadă, nu a mai avut o producție de doar 200.000 tone pe lună. În mod normal avem 700.000 - 800.000 tone, cu vârfuri de 1.000.000 - 1.500.000 tone acum șase ani. Producția a scăzut, dar numărul salariaților a rămas același: 1.200 persoane. Nu putem face restructurări, pentru că ar trebui să plătim 1,5 salarii compensatorii brute pentru fiecare an vechime în Oil Terminal” - a declarat Wagner. El a dezvăluit că venitul mediu brut în companie este de 33 milioane lei vechi. Întâlnirea programată între conducerea companiei și cea a sindicatului nu a mai avut loc la ora stabilită, întrucât liderii nu se întorseseră din vizita făcută la Ministerul Economiei. Wagner a fost informat de un director din minister despre discuțiile avute cu partenerul social.Seara, reprezentanții companiei și ai sindicatului au semnat un protocol. Conform acestuia, greva generală se amână până pe data de 12 martie, iar până atunci vor continua negocierile.