"Familia mea a fost Şantierul Naval Constanţa timp de 41 de ani"

"Familia mea a fost Șantierul Naval Constanța timp de 41 de ani"

- În anul 1976 am absolvit Facultatea de Mecanică din Galați, secția instalații navale de bord, cu media 9. Pe atunci, absolvenții învățământului superior participau la repartiția telefonică pe locuri de muncă. Eu am optat pentru Șantierul Naval Constanța.- În cazul meu, și-a spus cuvântul tradiția familiei. Fratele meu a absolvit Facultatea de Construcții de Nave, fiind ultima promoție cu durata de șase ani. Când el a devenit inginer, eu începeam cursurile facultății.- Din Brăila.- Doream să ies din mediul acela, mai arhaic, să ajung la mare, unde se construiau nave cu totul deosebite. Pe-atunci începuse construcția primelor vrachiere de 55.000 tdw. Odată cu lansarea navei „Tomis”, în 1975, România intrase în rândul constructorilor de nave de mare tonaj.- Oamenii pe care i-am întâlnit în șantier erau foarte apropiați de cei proaspăt veniți de pe băncile școlii. Îi ajutau să se integreze rapid, pentru că aveau nevoie de forțe tinere. Forța de muncă a întreprinderii era îmbătrânită.- Erau destul de puține. Chiar din promoția mea au venit mai multe fete în SNC. Pe parcurs, unele s-au îndreptat spre alte activități.- În primul an am fost repartizată la serviciul Control Tehnic de Calitate. Am primit sarcina să traduc fișele de ambalare a echipamentelor, din engleză în română. Pe-atunci prea puțini erau cei ce stăpâneau engleza și mai ales limbajul tehnic. Eu o știam bine din facultate. În următorul an am fost repartizată la compartimentul tehnic din cadrul fabricii de reparați nave. Stagiatura s-a finalizat cu un examen de absolvire, constând în prezentarea unei lucrări. A mea s-a intitulat: „Utilizarea mașinilor unelte în Șantierul Naval Constanța” și trata aspectele privind exploatarea lor eficientă. După stagiatură am fost repartizată la serviciul plan, unde am lucrat din 1979 până în prezent. Acolo, m-am ocupat de problemele lansării comenzilor în producție, a manoperei și materialelor, a buletinelor de lucru, de calculul coeficienților de serialitate a navelor și de multe altele. Printre atribuții se mai număra gestionarea sistemului de recuperare, reciclare și refolosire a materialelor.- Oh, este vorba de o întreagă flotă: 32 de bulk-carriere cu capacitatea de 55.000 tdw până la 172.000 tdw, 21 de tancuri de produse chimice de 41.000 tdw, 6 portcontainere de 10.500 TEU, 10 petro-liere de 85.000 tdw până la 155.000 tdw, 4 tancuri LPG de 3.650 tdw până la 4.120 tdw, 2 nave off-shore de 4.500 tdw și 5.500 tdw, un trawler, ro-ro-uri, remorchere și o macara plutitoare.- Numărul lor a continuat să crească, îndeosebi în activitatea de sudură. Femeile au aptitudini deosebite pentru această meserie: sunt îndemânatice, mai atente, mai meticuloase. Sudorițele sunt foarte apreciate. A crescut numărul femeilor ingineri, economiști, tehnicieni. În calitate de președintă a Organizației de Femei din SNC, am lăudat întotdeauna munca lor. Am apreciat faptul că au rămas să lucreze în șantier, deși munca din sectorul naval este foarte grea pentru femei. Se lucrează în frig sau la temperaturi ridicate, în curenți de aer sau pe ploaie, la înălțime, pe schelă, sau în spații închise. Femeile au dat dovadă că iubesc meseria, dar mai ales, că iubesc Șantierul Naval Constanța, așa cum eu l-am iubit, îl iubesc și îl voi iubi întotdeauna, pentru că a fost singurul meu partener de viață timp de 41 de ani. Femeile din SNC n-au plecat nici în străinătate, nici în construcții, nici altundeva. Ele sunt mult mai statornice decât bărbații. Multe dintre femei sunt cap de familie, au copii de crescut. Își doresc stabilitate și previzibilitate în muncă și viață. În SNC, chiar și pe timpul crizei economice din perioada 2009 - 2013, salariile s-au luat fără o zi de întârziere și n-a fost nicio deosebire de retribuire între bărbați și femei. În prezent, în SNC lucrează 114 femei.- Cea mai mare bucurie pentru mine era momentul lansării unei nave. Simțeam că în nava la construcția căreia contribuisem era și o bucățică din inima mea. Fiind zeci de nave livrate, vă dați seama cât de multe bucurii am avut. De asemenea, am avut bucuria să îmi ajut colegele pe care le-am reprezentat în Organizația de Femei. Au venit la mine cu probleme de muncă și de familie; le-am ajutat cu sfatul și cu intervenții la conducerea șantierului.- Nu, și îmi pare rău că n-am făcut-o. Sunt foarte mulți băieți și fete, care s-au cunoscut la muncă în șantierul naval, s-au plăcut și au decis să întemeieze împreună o familie. Astăzi, în companie, sunt foarte multe cupluri familiale, de diverse vârste. Se poate spune că șantierul este o mare familie, care cuprinde numeroase familii. Multe dintre acestea și-au adus copiii să lucreze în șantier; când părinții au ieșit la pensie, au rămas urmașii să le continue munca. Multe locuri de muncă din SNC s-au predat din generație în generație. Mă despart cu mare regret de șantier. De-a lungul celor 41 de ani de activitate, am petrecut mult mai mult timp la serviciu decât acasă. Pot spune că familia mea, în tot acest timp, a fost șantierul naval.