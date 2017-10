Familia Idu a inaugurat cel mai modern terminal de GPL din Europa (galerie foto)

România nu duce lipsă de proiecte în domeniul gazelor. Am putea spune că stăm foarte bine în ceea ce privește bunele intenții și planuri. Cu realizările stăm ceva mai prost. La proiectul gazoductului Nabucco se lucrează de 8 ani fără nicio finalitate. Despre construcția unui terminal de gaze lichefiate în portul Constanța, cu implicarea americanilor, se vorbește de dinainte de anul 2000. În 2006, o delegație din Qatar a vizitat portul Constanța tot cu un asemenea plan. În sfârșit, în 2010 a fost lansat în studiu proiectul interstatal AGRI, pentru un terminal de gaze naturale de 10 de miliarde metri cubi. Toate aceste proiecte, în jurul cărora s-a făcut multă publicitate, au un numitor comun: există doar pe hârtie. Dar dacă statul - cel mai prost administrator - nu a fost în stare să ducă la bun sfârșit nicio idee, capitalul privat a construit în portul Midia, în numai un an, cel mai modern terminal de gaze naturale lichefiate nu doar din zona Mării Negre, ci și din Europa. „Este o investiție strategică, într-un domeniu de viitor” - a declarat Bogdan Idu, directorul general al societății „Octogon Gas & Logistics” SRL, cu prilejul festivității de inaugurare. Terminalul - ridicat pe un teren viran - are capacitatea de stocare de 4.000 mc și ocupă o suprafață totală de 23.900 mp. Instalațiile cuprind 10 rezervoare a câte 400 mc, rampe de descărcare, pompe de mare productivitate și automatizări. Terminalul este conectat la calea ferată, rețeaua rutieră și transportul pe apă. Poate încărca 8 vagoane cisternă și 2 autocisterne simultan. Investiția include o dană de acostare, cu adâncimea de 9,5 metri, al cărei cheu are lungimea de 120 m. Ea poate primi nave de 2.500 tdw. Descărcarea este asigurată cu pompe de mare randament, cu un debit de 200 - 250 mc pe oră. Instalația este dotată cu recuperatoare de gaze din tancuri, care elimină pierderile de marfă. Terminalul asigură 20 de locuri de muncă. Valoarea investiției se ridică la circa 15 milioane de euro. Terminalul va fi aprovizionat cu gaze naturale aduse cu precădere din zona Mării Negre (Rusia și Georgia) și va servi piața internă, dar și Europa. Marfa va fi livrată nu doar pe calea ferată ori cu autocisternele, ci și cu barjele specializate, pe canal și Dunăre. Călin Palaghiță, vicepreședintele companiei constructoare „Setraco - Holding” SA, a afirmat că investiția este cea mai modernă din Europa, atât prin modul în care a fost proiectată, cât și prin echipamentele, automatizările și sistemele de siguranță performante încorporate. Acestea au fost produse de firme renumite din SUA și UE. Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a ținut să remarce faptul că investiția - unică în porturile românești - a fost realizată nu doar foarte rapid, ci și într-un an de criză. Finanțarea investiției a fost asigurată de Banca Transilvania. Prezent la eveniment, directorul general Robert C. Rekkers a declarat că banca va susține în continuare investițiile din România și a apreciat noul terminal ca „o poveste de succes”.