Facilităţi pentru tinerii care habar n-au de afaceri şi îşi iau doi salariaţi pe cap

Facilități pentru tinerii care habar n-au de afaceri și își iau doi salariați pe cap

În anii critici 2009 - 2010, programele guvernamentale de relansare a economiei au fost debile, handicapate și cu rezultate pe măsură. Rateuri și promisiuni „Prima casă” le-a fost de ajutor firmelor imobiliare, care au mai scăpat de locuințele din stoc. Programul „Rabla” a mai salvat ceva din afacerile producătorilor și importatorilor de autovehicule. De facilitățile aferente șomajului tehnic au profitat nu doar firmele aflate în dificultate, ci și multe care aveau prea puține probleme. Doar garanțiile acordate de către stat la creditele de export și pentru IMM-uri au constituit cu adevărat o măsură de relansare economică, de care prea puține firme au profitat. În acești doi ani, Cabinetul Boc a prezentat de mai multe ori bilanțul programelor de creștere economică, dar fără să spună câte locuri de muncă au rezultat în urma aplicării lor. De ce? Pentru simplul fapt că n-avea cu ce să se laude. Dacă ar fi putut să prezinte statistici pe firme, pe sectoare de activitate, fiți siguri că n-ar fi ratat ocazia să o facă. Guvernul a afirmat în mai multe rânduri că 2011 va fi anul creșterii economice pentru români. Să dea Dumnezeu să fie așa! Dacă s-ar realiza măcar un sfert din programul național de dezvoltare a infrastructurii, am vedea mai multe locuri de muncă în firmele care construiesc șosele și autostrăzi, în industria materialelor de construcții și în sfera serviciilor. OUG cu elan tineresc În acest an, Cabinetul Boc vrea să-i încurajeze pe tineri să pună umărul la relansarea economiei, considerând că aceștia au soluții pentru creșterea numărului locurilor de muncă. Ca urmare, în ședința din 2 februarie 2011, Executivul a adoptat ordonanța de urgență pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, precum și hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia. Premierul Emil Boc se așteaptă ca respectivul act normativ să ducă la nașterea a cel puțin 1.100 de firme. Potrivit, șefului guvernului, facilitățile acordate de stat sunt următoarele: - alocații financiare nerambursabile, reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului de investiții, dar nu mai mult de 10.000 euro; - garanții de stat până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu mai mult de 80.000 euro; - angajatorii sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale, pentru veniturile a cel mult patrusalariați, dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior, pentru fiecare salariat. Facilitățile nu se dau oricum, ci condiționat, a precizat Emil Boc, după cum urmează: - tinerii de până la 35 de ani trebuie să fie debutanți în afaceri, fiind eligibili numai cei ce n-au mai deținut calitatea de acționar sau asociat în vreo firmă; - microîntreprinderea poate fi înființată de un întreprinzător debutant, în calitate de asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanți asociați; - solicitanții trebuie să aibă un plan bun de afaceri, cu care să obțină un punctaj cât mai mare la aplicația online; - microîntreprinderea trebuie să aibă în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activități CAEN (mai puțin intermedierile financiare și asigurările, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, plante și substanțe aflate sub control național, precum și activitățile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat; - tânărul întreprinzător trebuie să angajeze cel puțin doi salariați la momentul obținerii facilităților de finanțare; - microîntreprinderea trebuie să reinvestească cel puțin 50% din profitul realizat în anul precedent. Ce spune Jugănaru „Cuget Liber” i-a solicitat lui Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, opinia despre prevederile actului normativ. „Orice facilitate este bună, mai ales în acești ani - a afirmat Jugănaru. Banii sunt puțini, dar nici solicitanți prea mulți nu vor fi, din cauza condițiilor impuse. Pornirea unei afaceri presupune aptitudini antreprenoriale, cunoștințe, chiar și o anume experiență. Or, constatăm că experiența, faptul de a mai fi avut o afacere, reprezintă un defect din perspectiva acestei legi. Altceva ar fi fost dacă se cerea cazier fiscal fără pete, care să-i excludă pe cei ce au făcut evaziune fiscală ori și-au falimentat cu bună știință firma. Legea n-ar trebui să fie restrictivă. Ajutorul trebuie acordat mai ales celor ce au o oarecare experiență. Începerea unei afaceri este în sine o mare responsabilitate. Ea crește când ai angajați. Patronul are responsabilități nu doar față de propria persoană, ci și față de angajați și familiile lor. Eu cred că se cere prea mult de la niște tineri cărora nu li se permite să dețină experiență în afaceri. Să pleci la drum cu doi salariați, de care să răspunzi, este un mare risc. Ar trebui să fie sprijinit și întreprinzătorul care este propriul său angajat, pentru că și-a creat propriul loc de muncă. Discutabilă este și garantarea creditului. Prea puțini dintre tineri pot acoperi diferența de 20%.”