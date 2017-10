Facem turism pe litoral sau bordel naţional?

Facem turism pe litoral sau bordel național?

Ieri, la hotelul „Mamaia”, timp de vreo trei - patru ore, în spatele ușilor închise, firul turismului de pe litoralul românesc a fost despicat în paisprezece. Față în față cu ministrul Elena Udrea s-au aflat reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor din Turism și ai Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării. De la întâlnire nu putea lipsi Radu Mazăre, primarul Constanței, ale cărui interese sunt strâns legate de stațiunea Mamaia. A fost o reuniune cu scântei, de la care Radu Mazăre a ieșit cătrănit. „În cazul Mamaiei, s-a discutat despre planurile urbanistice zonale, cu care doamna ministru nu este de acord”, a început să relateze primarul, reluând povestea PUZ-ului pe care l-a promovat administrația locală, un plan cu construcții P+25 și cluburi de divertisment. „Pentru turiștii români i-am spus că trebuie să ne adresăm altor piețe decât s-au adresat ei până acum, cu frunza, nemților care vin cu 20 de euro pe zi, că trebuie să mergem pe piața rusească și arabă și să vindem imaginea pe care noi o avem cea mai bună în România și anume: fetele frumoase, agrementul și distracția. Nu este nicio rușine, Venezuela este recunoscută pentru fete frumoase și pentru distracții, iar stațiune Mamaia poate atrage turiști bogați, care nu sunt interesați de cum este vremea, dacă plouă sau sunt 24 de grade. Arabii nu vin la Mamaia să facă plajă, să cheltuie (sic!) banii, iar rușii la fel” - și-a detaliat Mazăre viziunea despre ce ar dori să facă din Mamaia. Primarul a anunțat că va continua să emită autorizații pentru construcțiile din stațiune, chiar dacă PUZ-ul a fost atacat în instanță. La câteva minute după declarațiile lui Mazăre, a urmat conferința de presă a ministrului Elena Udrea și a președinților organizațiilor patronale. Șefa turismului românesc a afirmat că litoralul va fi promovat în continuare, chiar dacă nu se regăsește în brendul turistic, „pentru că este căutat de români”. Ea a trecut în revistă proiectele de investiții de pe litoral (legătura rutieră între Medgidia și sudul litoralului, obiectivele de agrement realizate în parteneriat cu primăriile etc.). „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va finanța planul urbanistic de dezvoltare al zonei costiere. În cursul acestei luni, procedura de achiziții se va finaliza. Va fi prins și planul urbanistic zonal al stațiunii Mamaia. Încercăm să rezolvăm problemele legate de dezvoltarea urbanistică a litoralului și a fiecărei stațiuni. Toate aceste lucruri le vom face cu profesioniști” - a atenționat ministrul. Udrea a precizat că vor fi consultați agenții economici, organizațiile patronale, administrația publică locală și că, în final, planurile urbanistice vor fi supuse dezbaterii publice. „Trebuie să avem mare grijă cât de mult se mai construiește în Mamaia, ce regim de înălțime mai avem și cât spațiu verde mai rămâne. Acesta este motivul pentru care eu am spus că planul urbanis-tic de pe litoral și din Mamaia trebuie discutat cu specialiștii și pus în dezbatere publică. Mamaia este o stațiune aglomerată. Este bine că oamenii vin la mare să se distreze. Pentru unii pare o stațiune zgomotoasă. Trebuie să stabilim ce va fi Mamaia mai departe: o stațiune pentru tineri, cu multe cluburi? De aceea trebuie să decidem cum va fi ea în viitor” - a declarat Elena Udrea. Ministrul a menționat că în planul de dezvoltare teritorială vor fi cuprinse, de asemenea, municipiul Constanța și zona sa peninsulară. Corina Martin, președintele Asociației Naționale a Agențiilor din Turism, s-a declarat de acord cu primarul Radu Mazăre în privința promovării litoralului prin fetele lui. „Chiar și în cadrul eforturilor pe care le-am făcut în echipa de brend, căutăm în acest moment ceva specific pentru România. Cred că n-are rost să nu admitem că avem fete frumoase. Ne-ar putea diferenția de alte țări” - a afirmat Corina Martin. Întrebată dacă e vorba de turism sexual, șefa ANAT a declarat: „Sunt foarte multe țări care mizează pe turismul sexual. Nu ne-am definit noi neapărat, în strategia de brand, că vom merge pe turism sexual, dar repet sunt țări care mizează pe această componentă. Nu i-aș spune neapărat turism sexual. Cred că în vacanță trebuie să ne simțim bine cu toții. Și femeile au dreptul să se simtă bine, și bărbații, și familiile cu copii, și tinerii. Trebuie să dezvoltăm cât mai multe produse de nișă. Cred că nu ar trebui să neglijăm nicio nișă în acest moment.”