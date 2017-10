Facebook face angajări

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook intenționează să angajeze anul viitor mai multe mii de persoane și să deschidă un centru de inginerie tehnologică în New York, pentru a atrage talentele din domeniul IT, în condițiile în care se pregătește pentru o posibilă listare la bursă.Compania, care operează cea mai mare rețea de socializare la nivel mondial, are în prezent circa 3.000 de angajați și peste 800 de milioane de utilizatori în întreaga lume.Facebook va deschide un centru de inginerie tehnologică la New York la începutul anului viitor, a declarat directorul operațional Sheryl Sandberg, fără să precizeze exact numărul de posturi care vor fi create, transmite Bloomberg."Baza de utilizatori și de venituri crește rapid și ne bazăm pe acest lucru", a spus Sandberg.Facebook vrea să atragă profesioniștii din domeniul tehnologiei, în condițiile în care companii precum Google și Apple concurează deja pentru cele mai strălucite minți.La începutul acestei luni, directorul general și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a vizitat Universitatea Harvard și Institutul pentru Tehnologie din Massachusetts, pentru recrutarea de personal.Facebook analizează lansarea unei oferte publice inițiale de circa 10 miliarde de dolari, care ar evalua compania la peste 100 de miliarde de dolari, a declarat o sursă apropiată situației. Cererea de listare la bursă ar putea fi depusă înainte de sfârșitul acestui an.