ExxonMobil şi OMV Petrom încep forajul sondei Domino - 2

ExxonMobil și OMV Petrom încep forajul sondei Domino - 2

ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd. (o filială a corporației ExxonMobil) și OMV Petrom au anunțat începerea forajului la sonda Domino - 2, în zona de mare adâncime a blocului Neptun, în sectorul românesc al Mării Negre. Datele colectate în timpul acestei operațiuni vor fi uti-lizate pentru a evalua dimensiunea și viabilitatea comercială a zăcământului de gaze descoperit de sonda de explorare Domino - 1, în anul 2012.„Dacă descoperirea se dovedește viabilă comercial, ExxonMobil va folosi experiența sa globală în explorarea în ape de mare adâncime și expertiza sa în execuția proiectelor pentru a asigura dezvoltarea resurselor într-o manieră sigură, responsabilă față de me-diul înconjurător și în timp opor-tun”, a declarat John Knapp, directorul general al ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd.Sonda Domino - 2 este situată la 200 kilometri de țărm și este forată cu platforma Ocean Endeavour în ape cu adâncimea de aproximativ 800 de metri.ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd. și OMV Petrom dețin fiecare 50% din sectorul de apă adâncă a blocului Neptun.