Extremele pieţei imobiliare constănţene

Extremele pieței imobiliare constănțene

În acest moment, piața imobiliară din Constanța oferă variante destul de multe atât pentru potențialii cumpărători cu un buget redus, cât și pentru cei care au conturi cu multe zerouri în bancă. Diferența de preț este însă, în multe cazuri, extrem de mare! Pentru același gen de locuință (bineînțeles, cu un grad de confort total diferit, care nu poate fi nici pe departe comparat), se poate achita cu peste 80.000 euro în plus, dacă se optează pentru varianta luxoasă. Și nu vorbim doar despre apartamentele cu multe camere, caz în care se pot justifica aceste diferențe de preț, ci și despre apartamente cu o singură cameră.O analiză realizată de imobiliare.ro arată că cea mai ieftină gar-sonieră din Constanța scoasă în acest moment la vânzare are o suprafață de 16 metri pătrați. Se află într-un bloc vechi din zona Palas, este confort trei și poate fi achiziționată cu 7.500 euro. De cealaltă parte, cea mai scumpă unitate locativă din această categorie este situată într-un bloc nou-construit din Faleză Nord, are o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, vedere la mare și un preț cerut de 91.000 euro!Diferență de peste 280.000 euroDiferențe mai mari de preț întâlnim în cazul apartamentelor cu două camere. Pe acest segment, cel mai mic preț cerut în acest moment este de 18.000 de euro, pentru un apartament de 36 de metri pătrați, situat la mansarda unui bloc din zona Km 5.Într-un bloc construit în anul 1997 din zona Faleză Nord, pentru un duplex de 165 de metri pătrați, complet mobilat și utilat, se cere o sumă de 300.000 de euro.„Prinț și cerșetor“Diferența de preț între cel mai ieftin și cel mai scump apartament cu două camere este una puțin spus consistentă, însă se poate și mai mult! Cel mai ieftin apartament cu trei camere din Constanța, scos la vânzare acum, este situat într-un bloc vechi din zona centrală, are o suprafață utilă de 54 de metri pătrați și poate fi achiziționat cu 25.000 de euro. Pe de altă parte, cea mai scumpă locuință din această categorie are o suprafață de 180 de metri pătrați, se află într-un bloc nou din zona Faleză Nord și este scoasă la vânzare pentru suma de 390.000 de euro.