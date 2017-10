Extragerea de Anul Nou a Finanțelor: Sunt câștigătoare bonurile fiscale de 187 de lei din 27 aprilie

Persoanele care au efectuat cumparaturi pe data de 27 aprilie cu o valoare cuprinsa intre 187 lei si 187,99 lei pe un singur bon fiscal se pot numara printre castigatorii extragerii speciale de Anul Nou a Loteriei bonurilor fiscale daca au pastrat dovada, fondul total de un milion de lei fiind impartit la maxim 100 de premianti, transmite News.ro.Ministerul Finantelor a organizat sambata, in ultima zi a anului 2016, o extragere speciala de Anul Nou pentru loteria bonurilor fiscale, in studioul TV al Loteriei Romane, la care au participat toate bonurile fiscale emise intre 17 aprilie si 15 decembrie.Fondul total de premiere a fost pastrat la un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.Dupa extragerea bilelor din urne, au iesit castigatoare bonurile din data de 27 aprilie, in valoare de 187 de lei.Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape, prima fiind cea de sambata, cu extragerea bilelor care au desemnat luna, ziua si valoarea bonurilor castigatoare. Daca vor fi depuse peste 100 de cereri de revendicare a premiilor, va fi organizata o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de castigatori, potrivit Ministerului Finantelor.