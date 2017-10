Extinderea danei de gabare din Portul Constanţa a atras şase oferte româneşti şi străine

2

"Merg" pe ABC Val !

Putem face pariuri ca la fotbal , pentru ca si aici sunt "meciuri" aranjate . De data asta va castiga ABC Val ... Mergeti in port si o sa vedeti cate lucrari au gastigat la APC.Titza , nu ti-a "destainuit" fiul (care lucreaza la APC cu baiatul lui Iorov) cine va castiga licitatia ?!?Articol de rahat , in nota obisnuita a lui Titza Calin .....Mai uitat-te si tu la ce mai scriu ziaristii tineri de la ziarul asta sau in presa centrala ! Ceea ce faci tu la acest ziar nu este presa , ci un fel de gazeta de perete cu anunturi. Nu vede nimeni ca esti depasit de timpurile pe care le traim si ai ramas la modelul de presa comunista?!? Mai ai si anunturi luate de la prostul ala de Mihalciou (care ne spune cat bine face el navigatorilor!?!) , sau alte informatii care sunt un fel de rubrica de anunturi de "Mica publicitate" , fara a avea un comentariu personal sau macar o idee proprie , sa vedem si noi, cititorii , o dezbatere pe ca sa o preia omul si sa o dezbata cu altii.