Expoziţia Europort a adus toată industria navală românească la Mamaia

Expoziția Europort a adus toată industria navală românească la Mamaia

Industriile mării și-au dat întâlnire la Constanța, la Europort România, cea mai importantă expoziție maritimă găzduită de țara noastră. Ieri, salonul expozițional din incinta Complexului Tenis Club Idu, din Mamaia, devenise neîncăpător pentru mulțimea vizitatorilor veniți la inaugurare.Reprezentanții unor șantiere navale românești, ai unor armatori fluviali, ai unor companii de servicii portuare veniseră să ia contact cu ultimele realizări din domeniul tehnologiilor navale, să ia pulsul pieței de echipamente navale, să stabilească contacte să pună bazele viitoarelor relații de afaceri.Ajunsă la cea de a 11-a ediție, manifestarea expozițională reunește 65 de firme internaționale, specializate în tehnologia sistemelor de propulsie, automatizări, echipamente de punte, management integrat, sisteme hidraulice, macarale, tratarea apei, sisteme de na-vigație și de comunicații, piese de dragare, sisteme electrice, ventilație și aer condiționat, elice, pompe etc. Faptul că printre ei sunt producători și furnizori de echipamente navale și servicii maritime din 13 țări (Grecia, România, Olanda, Germania, Spania, Italia, Finlanda, Norvegia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Marea Britanie, Suedia) demonstrează interesul deosebit pe care piața din țara noastră îl prezintă pentru aceștia. De altfel, în cuvântul rostit în debutul evenimentului, Raymond Siliakus, managerul expoziției, reprezentantul lui Ahoy Rotterdam, a menționat următoarele: „Faptul că România deține 25% din comenzile noi din domeniul construcțiilor navale din Europa, din punct de vedere al tonajului brut, reprezintă un stimul, iar importul de echipamente joacă un rol uriaș.”Au rostit scurte alocuțiuni la deschiderea expoziției: Stella Ronner-Grubacic - ambasa-dorul Olandei la București, Dănuț Jugănaru - directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Paul Ilicenco - vicepreședintele Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV) și Andrian Sirojea Mihei - vicepreședinte al CCINA și președinte al secțiunii transporturi - navigație.Am remarcat printre expozanți prezența unor firme din Constanța, precum:- Watermota SRL - distribuitor de motoare și generatoare navale și industriale, reprezentant al unor mari producători internaționali, precum Mitsubischi Heavy Industries, Doosan, Ban-douin, Fischer Panda, Hyunday Seasall, Craftsman Marine;- PMC Marine Safety SRL - distribuitor de echipamente de securitate pentru industria maritimă, industria petrolieră, pentru aviație și industria militară, care astăzi aniversează 10 ani de existență. Felicitări!- Diesel Mecanica SRL - distribuitor al sistemelor de propulsie produse de Caterpillar, pentru nave fluviale, maritime și de pescuit;- Microplasma SRL - specializată în producția de echipamente navale (în special uși) foarte căutate pe piața externă.Printre expozanții străini am remarcat firma MASB, din Istanbul, distribuitor de componente pentru motoarele navale, produse de MTU, Maybach, Semt Pielstick, Komatsu, Caterpillar, Mercedes și Land Rover. Reprezentantul acesteia, italianul Giampaolo Vendrame, ne-a declarat că firma sa este furnizor pentru fregatele turcești.Prezentă la toate manifestările expoziționale cu tematică marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” are și la această expoziție un stand de prezentare.„Prima ediție a Europort România a fost organizată în 1996, la Galați. A fost o greșeală. Următoarele ediții s-au ținut la Constanța, deoarece la malul mării sunt cele mai mari șantiere navale. Faptul că a ajuns la a 11-a ediție și este în creștere ca număr de participanți este o dovadă a succesului de care s-a bucurat de-a lungul anilor”, a declarat inginerul Remus Popovici (coorganizator).În cadrul expoziției de la Mamaia au loc câteva evenimente. Pe 10 mai 2016 a avut loc recepția oferită de Ambasada Olandei la București, iar astăzi are loc Adunarea generală a ANCONAV, la care participă reprezentanții șantierelor navale maritime și fluviale, ai institutelor de cercetări din industria navală și ai producătorilor de echipamente navale din România.Organizatorul Europort România este Rotterdam Ahoy (specializată în organizarea evenimentelor destinate specialiștilor din domeniul maritim), cu sprijinul Ambasadei Olandei la București, al ANCONAV și CCINA.