Exporturile masive de cereale redresează traficul pe canalele navigabile

După un început de an mai slab, traficul pe canalele navigabile și-a revenit spectaculos în iulie, când prognoza a fost depășită cu 10%. Traficul realizat a fost de 2,8 milioane tone capacitate iar media zilnică a fost de 70.000 – 80.000 tone capacitate. Mai mult, trendul ascendent s-a menținut și în primele 11 zile din august, CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța înregistrând un trafic de 1 milion tone capacitate, cu o medie zilnică de 90.000 tone capacitate. „După primele luni nu reușisem să îndeplinim decât 57% din prognoza pe 2008. Traficul din iunie și iulie ne-a adus la 92,7%. Pe primele șapte luni avem un total de 15,4 milioane tone capacitate și sunt mari șanse să atingem planul anual de 29 milioane tone capacitate”, spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. În luna iulie, cele două canale navigabile (Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari) au fost tranzitate de 1.975 de nave, fiind efectuate 873 de ecluzări. Traficul pe canale a fost ajutat de ploile puternice, căzute în țară, care au prevenit formarea malurilor de-a lungul Dunării, de creșterea exporturilor de cereale, care vor continua până în septembrie – octombrie, și de avansul traficului de minereuri. Germanii și austriecii, interesați de canalul Dunăre - București ACN continuă și procedurile de preluare a canalului Dunăre – București, proiectele aferente urmând să treacă la companie în 2 – 3 luni. În plus, mai multe grupuri de investitori din Germania, Austria și China și-au manifestat interesul de a construi canalul. „Noi vom prelua de la Apele Române cursurile râurilor Argeș și Dâmbovița, în zona respectivă, digurile și drumurile de exploatare, plus cele două porturi, 1 Decembrie și Oltenița. La următoarea rectificare bugetară vom cere bani de la Ministerul Transporturilor, pentru a acoperi costurile preluării acestui proiect, pe care le-am suportat din fonduri proprii”, spune Ovidiu Cupșa. Față de proiectul inițial, realizat înainte de 1989, nu vor fi prea multe schimbări. Lucrările de îndiguire și dragare vor rămâne la fel. De altfel, cursul râului Argeș este deja îndiguit. Singurele modificări vor fi făcute la nodurile hidrotehnice, în mare parte datorită avansului tehnologic din ultimii 20 de ani. De asemenea, se află în dezbatere posibilitatea dinamitării ecluzelor deja începute și refacerea lor. Ecluza spre Siutghiol va fi gata în 2009 A fost reluat și proiectul ecluzei între canalul Poarta Albă – Midia Năvodari și lacul Siutghiol, prin elaborarea studiului de impact, care va fi gata pe 10 octombrie. „Suntem 99% siguri că Apele Române și Agenția Națională pentru Protecția Mediului vor aproba proiectul. Dacă până la finele acestui an avem și aprobarea ministerului de resort, atunci ecluza poate fi gata până la sfârșitul lui 2009. Este o investiție de 5 milioane euro, care poate fi amortizată în 7 – 10 ani și care va fi realizată prin concesiunea lucrărilor. Deja există vreo trei firme din România care vor să realizeze proiectul”, mai spune directorul general al ACN Constanța. Ecluza ar oferi lacului Siutghiol deschidere la navigația internațională, ceea ce i-ar crește importanța turistică.