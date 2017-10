Exporturile de produse agricole au depăşit importurile

În 2013

Exporturile de produse agricole au depășit importurile

Potrivit Ministerului Agriculturii, în primele zece luni ale anului, România a exportat produse agroalimentare în valoare totală de 4.091,9 milioane euro, în creștere cu 24,6%, respectiv 808,5 milioane euro, față de perioada corespunzătoare din 2012. Im-porturile agroalimentare au însumat 3.909,9 milioane euro și au crescut cu doar 2,5%. Exporturile în țările non-UE au crescut cu 74,2%. Schimburile intracomunitare au marcat creșteri moderate, atât la livrări, cât și la achiziții.Balanța comerțului exterior cu produse agroalimentare a înregistrat un excedent de 182 milioane euro pentru primele zece luni ale anului 2013, comparativ cu un deficit de 532,7 milioane euro în aceeași perioadă din anul 2012.Grâul a dominat topul produselor agroalimentare la export, cu un volum de 3.749.000 tone, de 2,12 ori mai mare decât livrările externe din perioada similară a anului precedent, și încasări de 778,6 milioane euro, cu 382,9 milioane euro mai mari decât încasările obținute în aceeași perioadă din 2012. Urmează în top export porumbul, semințele de floarea-soarelui (cu încasări suplimentare față de anul precedent de 148,4 milioane euro), țigările (plus 33,3 milioane euro), orzul (plus 71,8 milioane euro) și semințele de rapiță, cu o cantitate exportată de aproape șapte ori mai mare decât în perioada similară din 2012 și încasări suplimentare de 145,1 milioane euro.România a cheltuit mai mult cu achizițiile externe de boabe de soia (plus 28,1 milioane euro), produse de brutărie - patiserie (plus 25,2 milioane euro), citrice, brânzeturi și ciocolată. Totodată, au scăzut importurile de porumb (mai puțin cu 74,5 milioane euro), zahăr (mai mici cu 51,3 milioane euro), tutun brut, semințe de floarea-soarelui și carne de pasăre.Uniunea Europeană a fost principalul partener în comerțul agricol al României. Astfel, în primele zece luni din 2013, livrările de produse agroalimen-tare către această destinație au avut o pondere valorică de 58,1%, iar achizițiile din statele membre UE au deținut o pondere de 81,1%.