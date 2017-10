Exporturile au crescut cu 8,1%

Potrivit Institutului Național de Statistică, exporturile FOB realizate în primele patru luni ale acestui an au fost de 68.799,1 milioane lei (15.665,5 milioane euro), iar importurile CIF au fost de 76.117,2 milioane lei (17.336,8 milioane euro).Comparativ cu aceeași perioadă din 2012, exporturile au crescut cu 8,1% la valori exprimate în lei (7,2% la valori exprimate in euro), iar importurile au crescut cu 1,3% la valori exprimate în lei (0,5% la valori exprimate in euro).