Exportul de cereale va exploda în zona Mării Negre

Traficul de grâne din portul Constanța pare să fi intrat în relaș. Ieri, în terminalele de cereale se aflau doar două nave la operare. „Coral Seas” încărca 13.100 tone de orz, pentru o destinație necunoscută, iar „Alfa Dragon”, 3.000 tone de orz, pentru Italia. Așteaptă prețuri mai buneColoanele nesfârșite de TIR-uri cu cereale au dispărut de pe șoselele portului, iar calea ferată este pustie. Pe apă e animație ceva mai mare. Spre silozuri continuă să sosească barje încărcate cu grâu, orz și rapiță din recolta acestui an ori cu floarea soarelui și porumb de anul trecut. Ieri se aflau la descărcare 31 de barje cu grâne din România, Bulgaria, Ungaria și Serbia. În următoarele zile, situația se va schimba prea puțin. Sunt avizate doar patru nave. „North Prince“ va încărca 60.000 tone de orz pentru Arabia Saudită, „Paganini” - 3.000 tone grâu și 400 tone de semințe de floarea soarelui, „Yakima Princess” - 30.000 tone de grâu, iar „Zeina J” - 6.800 tone grâu.Traficul de cereale din portul Constanța va crește de la jumătatea lunii octombrie, afirmă directorul uneia dintre marile companii de operare portuară, bazându-se pe datele operative din anii trecuți. Ca în fiecare an, producătorii și exportatorii așteaptă prețuri mai bune. Pe piața internă, grâul continuă să se ieftinească. Este efectul recoltei mari din acest an. În Banat, de la 277,58 euro/tonă (pe 29 iunie) s-a ajuns la 173,69 euro/tonă (la 31 august). În Muntenia, prețul a coborât de la 238,57 euro/tonă (pe 15 iunie) la 156,54 euro/tonă (la 31 august), iar în Oltenia, de la 253,46 euro/tonă (pe 22 iunie) la 158,59 euro/tonă (pe 31 august). Prețurile prezentate (colectate de direcțiile agricole) sunt franco depozit, exclusiv TVA. Alta este situația la bursele internaționale, care înregistrează cotații mai bune decât anul trecut. Dacă pe 7 septembrie 2010, la Londra, grâul cu termen de livrare în noiembrie era cotat cu 249,17 dolari/tonă (preț CIF), pe 26 august 2011, la același tip de contracte, era 278,68 dolari/tonă. Cu silozurile plineLa această oră, silozurile din România sunt pline cu cereale. Recolta din această vară a ajuns la 9.557.300 tone, din care 7.127.900 tone de grâu. Mare parte din cantitatea depozitată se află în proprietatea unor cunoscute case de comerț internaționale, care au încheiat contracte de livrare cu fermierii încă din martie - aprilie 2011. Cerealele românești fac, deja, obiectul speculațiilor bursiere și vor lua drumul expor-tului atunci când viitorii proprietari vor decide executarea contractelor. Europa de Est și zona Mării Negre asigură mari volume de cereale la export. Serbia a anunțat o creștere de 28,4% a recoltei de grâu, care a ajuns la 2,093 milioane tone. Peste 400.000 de tone vor fi livrate la extern. Dacă la porumb se estimează o recoltă de 6,89 milioane tone, în scădere cu 4,4% față de 2010, la floarea soarelui va fi o creștere de 12,8%, până la 4,27 milioane tone.Producția de grâu a Ungariei s-a ridicat la 4 milioane tone (creștere de 5%), iar cea ce porumb va ajunge la 8,1 milioane tone (salt de 14%). Aceste creșteri se vor reflecta mai ales în traficul din portul Constanța. Au ridicat embargoulDacă recoltele din România, Ungaria și Serbia au un impact mai mic pe bursă, situația se schimbă în cazul Rusiei și Ucrainei. Producția de cereale a Ucrainei este de 50 de milioane tone, în 2011, comparativ cu 39,3 milioane tone, în 2010. Iar dacă anul trecut, Ucraina a exportat 12 milioane tone, în 2011 va livra 25 milioane tone pe piețele externe. Exportatorii ucraineni încearcă să concureze cu cei ruși, care au prețurile cu circa 30 de dolari pe tonă mai mici. Recolta Rusiei este de circa 85 milioane de tone, din care 15 milioane de tone sunt destinate exportului, în mare parte prin porturile de la Marea Neagră.În 2010, decizia Rusiei și Ucrainei de a stopa exporturile de cereale a dus la creșterea prețurilor pe piața internațională, lucru de care au profitat și fermierii români. În 2011, cele două țări au ridicat embargoul și efectul asupra prețurilor internaționale urmează să se vadă cât de curând. Punctele critice ale DunăriiEvoluția prețurilor din zona Mării Negre, politica marilor case de comerț și speculațiile bursiere nu vor afecta volumul traficului de cereale din portul Constanța, dar își vor pune amprenta pe dinamica lui. Un alt factor cu impact negativ îl reprezintă scăderea cotelor apelor Dunării, în cele 25 de puncte critice, din care 22 în zona de navigație fluvială, 9 în zona maritimă și 4 pe Brațul Borcea. Conform datelor Administrației Fluviale a Dunării de Jos, în prezent se înregistrează adâncimi de 1,10 metri pe centrul șenalului navigabil la Călărași, 1,60 m la punctul Fermecatu, în amonte de Cernavodă, 1,20 la Fermecatu aval. Pe porțiuni mari ale Dunării, adâncimile au scăzut până la 2 metri. La Bechet, în unele puncte, sunt sub 2 metri. În aceste condiții, traficul fluvial este foarte anevoios. Barjele nu pot fi încărcate la întreaga capacitate, fapt ce conduce la pierderi comerciale importante. De aceea, exportatorii nu se grăbesc să trimită marfa spre portul Constanța. Așteaptă ploile și creșterea apelor Dunării.