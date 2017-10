Exportatorii au avantaje pe piaţă cehă

Exportatorii au avantaje pe piață cehă

Eximbank a semnat un acord de cooperare cu Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP) din Cehia, prin intermediul căruia firmele locale pot solicita informații comerciale despre potențialii sau actuali parteneri de afaceri cehi. În plus, Eximbank oferă exportatorilor garanții și asigurări pentru extinderea afacerilor pe piața din Cehia. Un acord similar a fost semnat de Eximbank și cu OeKB, o instituție similară din Austria.