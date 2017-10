Exportăm în flotele străine "lupi de mare", "vânători de salarii" şi "indezirabili"

5

Reticentele asa zisilor profesori.

Buna ziua Tov.Beizadea. Va scriu din zona Golfului Persic de pe mare. I-mi aduc si acum cu nostalgie aminte cind am terminat facultatea inca aveati functie de conducere la CPPMC pe atunci, citi bani luati spaga cind erati instructor la cursuri? Pe vremea aceea s-a institutionalizat spaga 10 lei si din asta a-ti facut averi. Este nedrept sa vorbiti dumneavoastra de profesionalismul ofiterilor si marinarilor romani pe care i-ati spoliat de bani atita vreme. Este dreptul nostru sa cautam salarii mai mari conditii decente de munca ( asta include si respectul cu care suntem tratati la bord ) si companii bune. Cu ce drept ne judecati dumneavoastra pe noi care aducem bani in tara din care va platim salariile Ceronav, Capitanie, etc. Cind dumneavoastra nu faceti nimic pentru noi. Singurul lucru pe care il faceti este sa inventati tot felul de cursuri si adeverinte pe care sa ni le vindeti fortat sub amenintarea ca nu ne prelungiti valabilitatea actelor. O sa ajungem sa ne facem acte in alte tari europene sa nu va mai platim nimic. Si impertinenta asta de a ne recomanda sa ne comprtam umil si tacut ca si marinarii filipinezi sa stam la aceeasi companie la salarii mai mici si la conditii proaste doar sa dam bine la companiile care detin multe nave cape viitor ei sa angajeze mai multi romani si dumneavoastra sa aveti mai multi clienti la spagi e crasa. Ar trebui sa stati dumneavoastra pe mare la acea companie sa vedeti cum e si sa nu dati sfaturi de supunere. Viata noastra e destul de dificila departe de familii si de cei dragi daca tot suntem plecati si ne sacrificam macar sa o facem pentru bani nu sa ne minjim pt zece lei ca dumneavoastra. Si pentru domnul ziarist va rog luati detalii de la adevaratii marinari ofiteri si profesii cind vorbiti despre noi si nu citati niste procente dictate de cineva care vede marea de pe faleza. Asta inseamna sa fii ziarist nu copiac.