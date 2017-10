ExpoAgroUtil 2013 - „Bijuterii“ pe patru roţi pentru fermierii constănţeni

ExpoAgroUtil 2013 - „Bijuterii“ pe patru roți pentru fermierii constănțeni

Ieri s-a deschis, în parcarea Complexului Perla din Mamaia, cea de-a XXI-a ediție a Expoagroutil - târg național, cu participare internațională, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), în colaborare cu Direcția pentru Agricultură Constanța, sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.„ExpoAgroUtil rămâne, în continuare, cel mai mare târg de agricultură din provincie. Manifestarea reunește 45 de firme, care reprezintă, la rândul lor, peste 200 de firme”, a explicat președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban.Târgul se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați și reunește atât firme din România, cât și patru firme din Italia și Bulgaria. 31% dintre firmele românești participante sunt din județul Constanța, restul expozanților reprezentând aproape toate județele țării. Municipiul București se află pe primul loc, cu o pondere de 22%.Iar fermierii constănțeni, și nu numai, cu siguranță au ce admira la târgul ExpoAgroUtil. Cel mai probabil nu mulți au banii necesari pentru a-și putea cumpăra utilaje noi, însă merită măcar să se pună la curent cu noile apariții.Cele mai noi utilajeCele mai căutate și admirate de către primii vizitatori de ieri ai târgului au fost tractoarele, multe dintre ele adevărate „bijuterii”, cu prețuri pe măsură, însă. De exemplu, pentru un tractor de ultimă generație, de 600 de CP, prețul poate ajunge și la 270.000 de euro. Cele mai vândute sunt însă, spun expozanții, cele de 120 - 140 CP, care costă până în 60.000 de euro.Cu 95.000 de euro (cu reducere de la 110.500 de euro) fermierii își pot cumpăra un tractor nou de 215 CP. Ce are în plus față de un tractor obișnuit? Pe lângă faptul că șoferul dispune de absolut tot confortul, acesta prezintă funcție de memorare a secvențelor la cap de parcelă, radar pentru controlul patinării, ridicator hidraulic cu cuplare rapidă, senzor de detectare a apei din motorină, consolă cu comenzi ergonomice, monitor cu touchscreen, iar lista poate continua.În rest, constănțenii pot vedea mori de furaje, mașini de erbicidat, încărcătoare telescopice, pluguri reversibile, instalații de irigat, electropompe submersibile, combine, semănători, prese pentru baloți, cisterne și multe altele.Până pe 31 mai târgul poate fi vizitat între orele 10.00 - 18.00, iar sâmbătă, 1 iunie, între orele 10.00 - 13.00.