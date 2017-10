„Exploatarea gazelor de şist nu e un pericol pentru turismul de pe litoral!“

5

Sunteti rau intentionat

Va stiu si va aparati foarte bine scaunul care sincer nu-l meritati. Si eu sunt un om de afaceri dar nu mi-as vinde romania pentru nimic din lume asa ca va sugerez sa va dati demisia de URGENTA pentru simplu motiv sfidati cetateni din acest judet si mai ales pe cei care vau ales in fruntea CCINA. Am o srpriza pentru dumneavoastra si pentru ce-i care doresc sa va sustina azi 09.12.2012 cetateni din locaritatea Costinesti au spus NU la referendum in prportir de 93% din cei prezenti mai mult de 50%, astfel refendum e VALABIL. Si mai stiti ca AZI IN Constanta_COSTINESTI maine in toata TARA. Cetateni au fost foarte bine informati si au spus NU cu tota RESPONSABILITATEA nu cum de altfel face dumneavoastra fa a fi RESPONSABIL de vietile a peste 700 000 de suflete di judet si a peste 1 000 000 in DOBROGEA. Aveti totus un noroc ati pris pe picior gresit societatea civila dar se va mobiliza si va asigur cas va spune cuvantul si tot ei vor fi care isi va da acordul in speta si POLITUCI dinainte 1990 si de dupa 1990. Traim intr-un stat de drept si democratica MEMBRA CU DREPTURI DEPLINE IN EUROPA si stim foarte bine sa ne apara drepturile , nu avem nevoie de lideri, politicieni fara DISCERNAMANT in a apara intresele fundamentale ale cetatenilor. Va rog din suflet nu mai amarat viata acestor suflșete trecatoare ati facut-o suficient, cobarat in mijlocul lor si nu MAI MINTITI CU NERUSINARE si spuneti ca ati chemat autoritatile , eu am fost acolo si nu mi-at dat voie sa intru cel putin la a doua intalnire la sediul cameri cand anumiti primari au fost invitati pe usa din dos.