Experţii FMI consiliază ANAF

Experții FMI consiliază ANAF

Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a început discuțiile cu oficialii departamentului de afaceri fiscale al Fondului Monetar Internațional. Întâlnirea are loc la nivel de directori de direcții și de experți. Conform declarației lui Sorin Blejnar, președintele ANAF, se analizează, printre altele: prio-ritățile pe zona informatizării, în care sistemul fiscal românesc este deficitar; modul în care vor fi desființate o parte dintre cele 424 de administrații financiare; eforturile ce trebuie făcute în direcția creșterii conformării, îmbunătățirii administrării con-tribuțiilor sociale și a TVA. Experții FMI vor participa și la evaluarea personalului care lucrează în departamentul de IT. În legătură cu desființarea unor administrații financiare, Blejnar a declarat că sunt unele sedii in care pentru un leu colectat cheltuielile sunt mult mai mari. El a dat și exemplul Medgidiei unde, pe aceeași stradă, sunt două administrații. Întâlnirile și discuțiile vor dura două săptămâni (14 - 28 iulie). La final, experții FMI își vor prezenta concluziile. Misiunea de asistență tehnică din partea departamentului fiscal al FMI a fost solicitată de ANAF.