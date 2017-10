EximBank organizează stagii de pregătire pentru studenţi

EximBank organizează stagii de pregătire pentru studenți

EximBank continuă programul de internship lansat în urmă cu trei ani în parteneriat cu Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) din cadrul Academiei de Studii Economice București, trei tineri fiind selectați pentru a participa la un nou stagiu de pregătire.Pe parcursul întregului an, cât durează programul, Maria Cristea (22 de ani), Ana-Maria Cherciu (22 de ani) și Călin Mocanu (21 de ani) vor lucra alături de specialiștii EximBank din toate departamentele băncii, acumulând cunoștințe despre sarcinile generale de lucru, dar, mai ales, experiență practică. În acest interval, internii vor fi remunerați, fiind angajați în cadrul băncii cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.„Cred că fiecare tânăr care urmează studii economice își creează o imagine proprie despre cum funcționează în general o bancă sau o companie, iar prin acest program de internship ne dorim să-i ajutăm să-și creeze imaginea reală, corectă aflând detalii la fața locului și construind conexiuni între cunoștintele teoretice și cerințele concrete, alături de îndrumători cu experiență în banking. Consider că având o pregătire teoretică dublată de suport în zona practică, sunt șanse mai mari ca tranziția acestor tineri de la școală la viața activă să fie mult mai ușoară, cu posibilitatea de a performa rapid. Este și principala rațiune care a stat la baza deciziei noastre de a continua acest program, pe care îl vedem ca pe o investiție în viitor, dar și ca pe un test de selecție pentru viitorii angajati ai băncii”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.Cei trei au fost selecționați în urma mai multor etape de evaluare, derulate atât de corpul profesoral al FABBV, cât și de specialiști ai EximBank, la ultima etapă a acestui proces participând cinci tineri înscriși la diverse programe ale facultății. „Cred că acest program îmi deschide o lume nouă, plină de oportunități și de lucruri de învățat care mă vor ajuta mult într-o viitoare carieră în banking. Este un concept de învățare, cu o asumare a responsabilității completă de către EximBank, care deschide ușile studenților spre o experiență unică, în care o banca îți este prezentată din interior în exterior”, a spus Călin Mocanu, student în anul III la FABBV.La rândul său, Ana-Maria Cherciu, masterand la Management financiar și investitii - DAFI, consideră că acest program este un prilej unic de a cunoaște și de a intra în lumea banking-ului. ”Așteptările mele de la acest program sunt de a pune în practică cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul anilor de facultate și de a învăța de la oameni cu experiență în domeniul bancar”, a spus ea.Pentru Maria Cristea, care urmează cursurile de Master Bănci și Asigurări, perioada de internship reprezintă o oportunitate pentru aprofundarea cunoștințelor acumulate până acum, ea fiind selectată pentru a continua acest program în care a intrat de anul trecut. EximBank a derulat prima etapă a programului de internship pe parcursul anului 2014, la acest program participând până acum șase studenți, doi dintre aceștia fiind în prezent angajați ai băncii pe perioadă nedeterminată. Și participanții care finalizează cu succes internship-ul din acest an vor avea oportunitatea de angajare, în funcție de evaluarea finală și de nevoile specifice ale băncii la acel moment.EximBank se implică activ de aproape 25 de ani în susținerea și promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Instrumentele sale financiare specifice sunt dedicate exclusiv segmentului corporate și pot fi accesate de orice tip de societate comercială, individual sau alături de banca finanțatoare.