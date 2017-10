EximBank are capacitatea de a susține dezvoltarea infrastructurii

EximBank are capacitatea de a susține implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii, în special a celor derulate de autoritățile locale, iar această competență ar putea fi amplificată odată cu preluarea atribuțiilor specifice unei bănci de dezvoltare ce permit crearea unor mecanisme eficiente de finanțare și susținere a economiei locale, a declarat Paul Ichim, vicepreședintele EximBank, în cadul conferinței „Business Summit - Împreună pentru România”.„Am fost întrebat de multe ori ce poate să facă o bancă de dezvoltare în plus față de o bancă comercială, iar ca răspuns mi se pare relevant să vă prezint un proiect finanțat de banca de dezvoltare a Poloniei. Proiectul, un parteneriat public-privat pentru dezvoltarea unei stații feroviare și crearea unui spațiu urban, are o valoare de 27,7 mil. euro și prevede, pe lângă modernizarea stației, construcția de parcări supraterane, clădiri comerciale etc. Finanțarea băncii de dezvoltare a fost de 10 milioane de euro, pe o perioadă de 17 ani, cu o dobândă de 0,87%. Beneficiul unui astfel de proiect, ce a putut fi finanțat doar de către o bancă de dezvoltare: 1,7 hectare de teren revitalizate, facilități turistice și de agrement, crearea a 400 de noi locuri de muncă. Cred că acest exemplu descrie cel mai elocvent mecanismele de funcționare ale unei bănci de dezvoltare și implicațiile pe care le poate avea la nivelul dezvoltării locale”, a spus oficialul EximBank în cadrul panelului „Infrastructură, IT și Logistică” din cadrul summit-ului.El a menționat că, în România, proiectul băncii de dezvoltare, aflat în discuția publică de mai bine de un an, înregistrează întârzieri în implementare, însă „suntem încrezători că procesul de revizuire și actualizare a cadrului legislativ relevant va fi finalizat în cel mai scurt timp astfel încât să putem, ca și vecinii noștri, să implementăm proiecte integrate, care aduc noi locuri de muncă, creează o devoltare a infrastructurii locale și ajută la creșterea economică a unei țări”.EximBank se implică activ de aproape 25 de ani în susținerea și promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Înființată ca agenție de export, EximBank a urmat un parcurs ce i-a permis să depășească acest statut, păstrându-și în același timp unicitatea.În urma reajustărilor direcțiilor de acțiune, realizate în timp pentru adaptarea la evoluțiile economice naționale și mondiale, EximBank are astăzi capacitatea de a propune segmentului corporate un portofoliu de produse și servicii atractiv pentru orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacții internaționale, ori se adresează numai pieței interne.Totodată, pentru că acționează ca agent al statului pe piața românească de garanții și asigurări, EximBank este principalul canal prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, se infuzează în economia reală, contribuind la creșterea competitivității companiilor locale, se arată în comunicatul dat publicității.