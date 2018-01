Execuția bugetară condamnă România la înapoiere

În timp ce Puterea muncea din greu, să-i dea țării un nou Executiv, cu un nou program, Fiscul a finalizat calculele privind execuția bugetului general consolidat în primul an al guvernării PSD - ALDE.Iată, la sfârșitul lui 2017, a fost consemnat un deficit de 24,3 miliarde de lei, echivalentul a 2,88% din PIB. Dacă se are în vedere doar ținta anuală de 2,96% din PIB, rezultatul ar putea fi considerat o mare realizare.Ar fi, cu siguranță, o apreciere greșită. Este destul să privim în urmă, să facem câteva comparații și să cercetăm cum au fost utilizate resursele bugetare, pentru a înțelege că, în realitate, rezultatul e foarte prost.În fapt, deficitul a crescut cu 32,79% (respectiv 6 miliarde de lei) față de cel realizat în 2016, în timpul mult hulitei guvernări tehnocrate, și a fost mai mare cu – atenție! - 129,24% (respectiv 13,7 miliarde de lei) față de cel din 2015, ultimul an al Guvernului Ponta.Dar să nu ne oprim aici și să vedem ce schimbări s-au produs în structura execuției bugetare. În 2017, veniturile bugetului general consolidat au urcat la 251,8 miliarde lei, fiind cu 12,56% mai mari decât în 2016 și cu 7,79%, față de 2015. Ceea ce e de aplaudat.Creșterea încasărilor a fost stimulată de evoluția PIB-ului, care a făcut un salt de 7% în 2017, de suprataxarea carburanților. de intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale, dar și de stoarcerea companiilor la care statul e acționar unic sau majoritar de resursele proprii. După cum vă amintiți, acestea au fost obligate să predea nu doar 90% din profitul realizat în 2016 și în primul semestru din 2017, ci și rezervele legale, fiind împiedicate să investească, să se dezvolte și chiar să funcționeze în condiții de eficiență economică.În schimb, la capitolul cheltuieli, execuția bugetară este un dezastru. În 2017, din bugetul general consolidat s-au cheltuit 276,1 miliarde de lei, mai mult cu 14,09% față de 2016 și cu 13,20%, față de 2015.Oare în ce direcții au fost canalizate resursele obținute în plus? În creșterea calității actului medical sau a învățământului, în sport și cultură ori în dezvoltarea infrastructurii? În niciuna dintre acestea!Puterea a investit în sectoarele aducătoare de voturi. Astfel, cheltuielile cu personalul bugetar au crescut cu 22,0% față de anul 2016, făcând ca salariile de la stat să fie semnificativ mai mari decât cele din sectorul privat. Dar chiar și așa, categorii largi de bugetari, printre care medicii și profesorii, continuă să fie prost plătite și stimulate să migreze în străinătate.De asemenea, cheltuielile cu asistații sociali (în rândul cărora pensionarii sunt incluși pe nedrept) au crescut cu 13,1% față de 2017, în principal ca urmare a majorării punctului de pensie la 1.000 de lei.În schimb, au fost dramatic amputate cheltuielile cu investițiile (care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe). În 2017, s-au cheltuit, în acest scop, doar 26,7 miliarde lei, mai puțin cu 9,49% față de 2016 și cu 53,35% (!) față de 2015. Și trebui amintit că 2016 și 2015 au fost ani foarte săraci în investiții de stat.În concluzie, stimați cititori, execuția bugetară în primul an de guvernare PSD - ALDE nu a servit dezvoltării și modernizării țării, îmbunătățirii serviciilor pe care statul are obligația constituțională să le furnizeze cetățenilor. Scopul său principal a fost satisfacerea intereselor politice ale unei puteri bugetofage. Din păcate, situația nu se va schimba în 2018. Este destul să vă aruncați ochii pe noul program de guvernare al coaliției majoritare, pentru a pricepe ce ne așteaptă.