Evoluţii spectaculoase pe piaţa de capital

Evoluții spectaculoase pe piața de capital

Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni realizate la Bursa de Valori București (BVB) a depășit nivelul de 1,8 miliarde de euro la finalul lunii septembrie și înregistrează un avans de peste 30% față de primele nouă luni ale anului trecut. Investitorii au tranzacționat acțiuni de peste 300 de milioane de euro luna trecută, nivel care a fost cu 70% peste valoarea din august 2017.Valoarea medie zilnică de tranzacționare pe segmentul de acțiuni a fost de 14,7 milioane de euro în septembrie, iar la finalul primelor nouă luni ale acestui an acest indicator a ajuns la 9,75 milioane de euro. Astfel, comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2016, valoarea medie zilnică de tranzacționare a crescut cu aproape 35%.BET, indicele principal al pieței, care măsoară evoluția celor mai lichide 13 companii listate la BVB, a încheiat primele nouă luni cu un plus de 11%. În același interval de timp, indicele BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din BET, a avansat cu peste 19%.„Atractivitatea pieței de capital a crescut în acest an și datorită dividendelor mai mari distribuite de principalele companii listate. BET-XT-TR, indicele extins de tip total return care urmărește evoluția prețului acțiunilor celor mai tranzacționate 25 de companii, precum și dividendele distribuite de acestea, a crescut cu aproape 22% înprimele nouă luni”, a spus Lucian Anghel, președintele BVB.De altfel, toți indicii BVB au avut creșteri de peste 11% în perioada ianuarie-septembrie din acest an, în timp ce trei dintre cei opt indici ai BVB, fără a lua în calcul indicele ROTX, au crescut fiecare cu peste 20%.