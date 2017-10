Evoluţii în Europa / Leul, pe locul secund ca şi creştere în faţa euro

Evoluții în Europa / Leul, pe locul secund ca și creștere în fața euro

Coroana islandeză, moneda primei țări europene care a devenit victima crizei financiare începute în 2008, s-a apreciat în acest an cu aproape 9% față de euro, pe fondul unor rezultate economice pozitive înregistrate de Islanda și ajutată de politicile Băncii Centrale islandeze. „Anul trecut, economia Islandei a mers pe creștere, iar evoluția va continua în același sens: pentru 2013, autoritățile se așteaptă la un avans al economiei de 1,9%, iar pentru anul viitor de 2,7%. În același timp, trebuie precizat faptul că aprecierea coroanei islandeze a fost susținută de politicile Băncii Centrale a Islandei și a avut loc în contextul controlului capitalurilor introdus pe insulă la începutul crizei”, a declaratsales manager la Noble Securities - sucursala România.Coroana islandeză a crescut cu circa 8,9% de la începutul anului și până în prezent (până la finele primei decade din luna mai), marcând astfel cea mai mare apreciere a unei monede din Europa comparativ cu moneda unică. La nivelul monedelor din Europa, pe locul secund ca și creștere în acest an în fața euro s-a situat leul, cu 2,6% până la finele săptămânii trecute (cea mai mare apreciere dintre monedele din UE). „Dintre monedele din Europa, o evoluție interesantă a avut-o în anul curent dinarul sârbesc, care s-a apreciat cu 1,18%, în condițiile în care Banca Centrală a Serbiei a întreprins măsuri pentru a limita aprecierea accentuată a monedei sale naționale. Creșterea dinarului sârbesc a fost susținută inclusiv de recomandarea făcută în aprilie de către Comisia Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare a Serbiei la UE, ca urmare a acordului încheiat de Belgrad și Priștina privind normalizarea relațiilor”, a precizat Silviu Pojar.La nivelul Europei, cea mai mare scădere din acest an față de euro a înregistrat-o lira sterlină (aproximativ 4% până la finele săptămânii trecute), urmată de francul elvețian (a cărui apreciere este limitată de Banca Națională a Elveției la 1,20 franci pentru 1 euro); moneda elvețiană a scăzut în acest an cu 2,9% (din care circa 1,6% în prima decadă a lunii mai), până în jurul nivelului de 1,24 franci pentru 1 euro.