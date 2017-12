Evoluţie spectaculoasă a porturilor maritime în "era Tivilichi"

Evoluție spectaculoasă a porturilor maritime în "era Tivilichi"

Nicolae - Dan Tivilichi și echipa sa managerială fac istorie în porturile maritime românești. Au trecut doar 14 luni de când Tivilichi se află la „cârma” Administrației portuare și deja această perioadă este caracterizată drept: „epoca Renașterii”. Într-adevăr, pentru prima oară după foarte mulți ani, relațiile dintre Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, pe de o parte, agenții economici și autoritățile locale, pe de altă parte, s-au normalizat. Au fost înlăturate sursele de tensiune, numeroase blocaje, deschizându-se drumul spre investiții și performanță.x x xIeri, 6 noiembrie 2017, de Sfântul Nicolae, șeful Administrației portuare a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul activității pe 2017.Veniturile pe primele zece luni ale anului 2017, în sumă de 287,619 milioane de lei, au depășit cu 8% proiecția bugetară și cu 6% realizările din aceeași perioadă a anului precedent.„Extrem de important este faptul că gradul de încasare a facturilor emise în cursul anului 2017 a urcat la 98,3%, un adevărat record pentru companie. Aceasta înseamnă că relația dintre Administrație și cei ce-și desfășoară activitatea pe platforma portuară a fost mult îmbunătățită, având la bază condiții corecte pentru toată lumea”, a declarat directorul general.În perioada de referință, cheltuielile au crescut cu 3%, ajungând la 147,9 milioane de lei. În structura acestora - a spus Tivilichi - s-au majorat cheltuielile cu lucrările executate cu forțe proprii, de către CNAPMC. „Cu bani mai puțini am realizat mult mai multe lucruri. Spre exemplu, dacă am fi executat, cu terți, instalația electrică din terminalul de barje și împingătoare, ne-ar fi costat 8 - 9 milioane de lei. În regie proprie, am realizat-o cu mai puțin de 2,5 milioane de lei. Le fel putem discuta despre reabilitarea clădirii Decirom. Am început în acest an și ne dorim să terminăm în 2018 reabilitarea uneia dintre cele mai frumoase și importante clădiri din portul Constanța, Bursa Nouă - un monument istoric. Un alt exemplu este cel al lucrărilor de reparații la trama stradală. Astăzi, în port, se circulă mult mai bine. Desigur, mai sunt multe de făcut, dar e un prim an bun după mulți ani de „secetă”. Totodată am început lucrările de modernizare la poarta nr. 1 a portului Constanța, care au ca termen de finalizare luna martie 2018. Dragajul de întreținere continuă și în anul următor. Din totalul de 496.000 de metri cubi prevăzuți în contract, s-au dragat aproape 400.000 metri cubi. Ne-am propus să cheltuim cu mai multă înțelepciune banii companiei, decât s-a făcut în alți ani”, a declarat șeful CNAPMC.S-a schimbat și practica în domeniul achizițiilor publice. „Înainte erau mai multe încredințări directe și mai puține licitații. Acum, toate licitațiile le găsiți pe site-ul companiei și în sistemul de achiziții electronic. În acest scop, s-au făcut multe cursuri de pregătire a personalului.”Din cauza situației de forță majoră înregistrată în lunile ianuarie și februarie, traficul de mărfuri din anul 2017 a pornit cu un decalaj de recuperat, de 1,7 milioane de tone. După primele zece luni ale anului, diferența de recuperat s-a micșorat la aproximativ 0,5 milioane de tone, existând premise serioase pentru recuperarea totală până la sfârșitul anului.„Egalarea traficului de anul trecut ar fi o performanță în condițiile în care prețurile mărfurilor agricole (care au reprezentat aproximativ 35% din traficul total al anului 2016) sunt la un minim istoric pe piețele internaționale, fapt ce încurajează stocarea acestora de către traderi”, afirmă directorul general.Referitor la serviciile de remorcaj și pilotaj, Tivilichi a precizat că CNAPMC nu a fost amendată de Consiliul Concurenței pentru remorcaj. Amenda pentru activitatea de pilotaj și contestată în istanță a fost dată pentru modul de împărțire a banilor între firmele de pilotaj, „Noile contracte de remorcaj și pilotaj au remediat problemele existente și au dus la achiziția a două remorchere de fabricație recentă, unul la Coremar și altul la Harbour Towage. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de la începutul anilor Ž90”, a spus directorul general.În portofoliul de proiecte cu finanțare europeană se numără: dana specializată 80; dragajul de investiții; două dane specializate în insula artificială; trecerea pe patru benzi la șoseau de la poarta nr. 6 până la sensul giratoriu; reabilitarea instalației electrice.Tot la capitolul investiții viitoare trebuie menționate: un nou covor asfaltic pe rețeaua rutieră portuară; un drum nou de acces de la poarta nr. 9 la terminalul Comvex. De asemenea, Administrația are în vedere dezvoltarea insulei artificiale cu bani europeni și a molului 3 cu fonduri private.Referindu-se la strategia de dezvoltare portuară, șeful CNAPMC a afirmat: „Portul Constanța a rămas, și în anul 2017, numărul unu în ceea ce privește traficul de cereale. Dar nu trebuie să se bazeze doar pe ele. Poate avea un rol important și în transportul de energie: petrol și gaze. În perioada imediat următoare va începe construcția unui terminal petrolier în zona de sud, la Agigea, dedicat combustibilului pentru avioane. Așteptăm cu interes evoluțiile de la Rompetrol Rafinare, unde avem promisiuni privind o creștere de trafic în portul Midia. Există premise importante de dezvoltare privind transportul ro-ro. Cel târziu în luna ianuarie 2018 se va deschide linia Constanța - Istanbul. Va începe cu o navă pe săptămână pentru a ajunge, în iunie 2018, la trei nave pe săptămână, iar până la sfârșitul anului, la patru - cinci nave. Va fi un mare câștig pentru portul Constanța.”Vorbind despre importanța Dunării pentru portul Constanța, Tivilichii a amintit faptul că Bulgaria s-a angajat să demareze dragajul pe sectorul ei fluvial, începând cu 11 decembrie 2017.În urma numeroaselor întâlniri la nivel internațional, au început să se concretizeze rutele de mărfuri dinspre Asia spre Europa și invers, prin porturile Constanța și Midia.