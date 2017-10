Evenimentul lunii la Maritimo! Peste 150 de modele nou - nouţe, la Salonul Auto

Evenimentul lunii la Maritimo! Peste 150 de modele nou - nouțe, la Salonul Auto

Va fi un week-end excelent pentru iubitorii de bijuterii pe patru roți! În parcarea Maritimo Shopping Center începe de astăzi cea de-a doua ediție a Salonului Auto, eveniment în cadrul căruia cei mai cunoscuți dealeri auto expun special pentru constănțeni și pentru turiștii aflați pe litoral peste 150 de mașini și motociclete nou-nouțe. De asemenea, nu vor lipsi muzica și sesiunile de autografe susținute de câteva vedete. Așadar, iubitorii de mașini și „motoare”, posesori sau doritori, ascultătorii muzicii de calitate și amatorii de distracție sunt invitați la Maritimo, între 19 și 21 iulie. Acolo își prezintă cele mai tari modele și bune oferte de pe piață dealeri auto ca Autocomo, Autoklass, Autogrup, Bavaria Motors, Cardinal Motors, Dona, Exclusiv Auto, Expocar, Motorex, Motor Expert, Raver, Rădăcini Motors, Țiriac Auto. De asemenea, cele mai cunoscute firme de piese auto și servicii în domeniu vor fi prezente în cadrul evenimentului, cu oferte de nerefuzat.Pe lângă bolizii și bijuteriile pe patru roți, organizatorii au pregătit și o surpriză, o expoziție de mașini de epocă, a anunțat Marius Ru-sescu, director marketing Maritimo.Printre gazdele VIP ale eveni-mentului se numără Jojo (celebra actriță și cântăreață va oferi autografe și va face fotografii cu fanii la standul Opel), Roxana Ciuhulescu (sâmbătă și duminică se va afla la standurile Jaguar și Land Rover, alături de echipa Pro Motor) și Corina Bud (frumoasa cântăreață va susține un mic recital, va da autografe și va face fotografii alături de fani vineri, la standul Hyundai, începând cu ora 18.00 și până la 21.00.).Cele mai noi modeleDar iată o listă scurtă cu câteva dintre new entry-urile Salonului Auto Maritimo din acest an: Skoda Octavia 3 și Skoda Superb Facelift, Fiat 500L, BMW Seria 3 GT și motocicletele BMW, noua Honda Civic, noul Hyundai Santa Fe, noul Opel Adam, Mazda 6 ș.a.Mai exact, managerul Bavaria Motors, Cristian Dincă, a precizat că week-end-ul acesta se prezintă la Salonul Auto, în premieră, noul BMW Seria 3 Gran Turismo, dar se pot admira și alte modele: BMW Seria 3, BMW X1, BMW X5, BMW X6, BMW Seria 6 Gran Coupe, un Mini Paceman, precum și cinci motociclete.Directorul de vânzări al Cardinal Motors, Ionuț Carataș, a anunțat că la Salon sunt prezente 27 de modele Volkswagen, Audi și Volkswagen autoturisme utilitare. Nu lipsește, bineînțeles, noul Golf 7, care este mașina anului 2013 în lume și în Europa, dar nici noul Golf Cabrio.La Salonul Auto se găsește și toată gama de Skoda, a precizat directorul de vânzări AutoGrup, Ana Mihai. Surprizele ar fi cele două noi apariții, Superb Facelift și varianta Combi pentru noua Skoda Octavia, care sunt în premieră pentru toate showroom-urile din România.Iubitorii de cai putere au ce vedeaDe asemenea, vizitatorii pot vedea și toate modelele de Mercedes - A, B, CLA, E, ML, GL, dar nu lipsește nici Honda CR-V și Civic, a precizat directorul de vânzări Autoklass, Aura Mihai.Directorul de marketing al Exclusiv Auto, Andreea Filip, a precizat că vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale pe perioada salonului, cu noutăți la fiecare marcă, printre care se numără și Jaguarul F-Type, noul Range Rover Sport, care s-a lansat ieri în București și astăzi este la Constanța. În plus, mai nou comercializează modele Volvo, așadar au ajuns la Constanța și modelele XC 90 și XC 60.Potrivit Ralucăi Bălan, reprezentant vânzări Rădăcini Motors Constanța (Opel, Chevrolet și Citroen), dealerul participă la Salonul Auto Maritimo cu peste 35 de modele de autoturisme și autoutilitare. Vedetele pe patru roți vor fi, printre altele, Opel Adam, Opel Mokka, Opel Ampera, Noul C4 Picasso, Chevrolet Camaro, Chevrolet Trax și Chevrolet Captiva Facelift, iar lista poate continua!Și Țiriac Auto are câteva sur-prize pentru constănțeni și turiști. Pe perioada salonului au fost pregătite prețuri speciale pentru toate mărcile reprezentate. Nu vor lipsi noile modele de Mercedes - Benz: CLA și S Class, dar va fi prezentă și „vedeta” SL 350 Roadster. De asemenea, la Salon au ajuns, printre altele, și noile modele Fiesta, Focus și B-Max, cu motorizări de un litru EcoBoost, dar și toată gama de modele Hyundai.Mărcile și modelele prezentate mai sus sunt însă doar o mică parte din oferta cu care dealerii auto s-au pregătit, așadar nu ratați această a doua ediție a Salonului Auto Maritimo!