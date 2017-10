Evaziunea fiscală din agricultură dă bătăi de cap statului român

Evaziunea fiscală din sectorul agricol a atras atenția guvernului. Premierul Emil Boc a anunțat că, în această săptămână, va fi aprobat programul „Primul Siloz”, pentru a sprijini producătorii agricoli și pentru a elimina samsarii de pe filieră. Statul se gândește unde vor depozita fermierii români producția de cereale înjumătățită din 2009 și propune un mod de a elimina evaziunea fiscală din sistem. „Am convenit să punem la dispoziție 10 milioane de euro, prin care să garantăm, practic, cumpărarea produselor și să-i asigurăm pe oameni că-și vor primi prețul corect pe producția și pe munca pe care o desfășoară”, a declarat Emil Boc. Premierul a mai spus că samsarii profită de țărani, de faptul că nu au cui să vândă marfa imediat și se ajunge să o vândă la preț de nimic, fără niciun fel de act. Agricultorii constănțeni au reclamat în dese rânduri prețul scăzut al cerealelor, în raport cu cheltuielile realizate. Astfel, s-a ajuns ca, în acest an, un kilogram de grâu să coste 40 de bani și pierderile să ajungă la cel puțin 800 de lei pe hectar. Guvernul, prin programul „Primul Siloz”, încearcă să limiteze pierderile și vrea să atragă băncile, pentru a da credite mai ușor fermierilor. Potrivit premierului, băncile s-au arătat interesate de implicarea în acest program. Totuși, ajutorul vine prea târziu. Recolta din 2009 e compromisă, iar calitatea cerealelor are de suferit, de pe urma secetei și dăunătorilor. În plus, actul normativ ar urma să fie aplicat din toamnă, ceea ce înseamnă că producția de grâu nu va beneficia de banii statului, iar agricultorii vor fi nevoiți încă o dată să-și vândă produsele samsarilor, la preț de nimic. Există însă o veste bună! Profitorii sistemului (și nu ne referim aici la guvernanți) se vor gândi de două ori înainte să plimbe marfa „neagră” prin țară, pentru a găsi un preț bun de vânzare. Până în octombrie, reprezentanții Direcției Agricole Constanța, ai Gărzii Financiare și ai Inspectoratului de Poliție vor intensifica controalele la produsele cerealiere și vor verifica dacă există autorizații pentru spațiile de depozitare, contracte de cumpărare-vânzare sau un alt mod de înregistrare a produselor la aprovizionare (facturi fiscale, buletine de analiză a calității, fișe de magazin). De asemenea, vor fi identificați agenții economici care funcționează fără licență și care nu întocmesc documentele de evidență a mișcării stocurilor. Probabil, un alt mod de a atrage bani la buget… Dar, statul…cine controlează statul? Cine îl amendează atunci când lansează zvonuri nefondate pe piață (cum ar fi cupoanele de îngrășăminte) și practic dublează prețurile? Sau atunci când întârzie subvențiile, atât de necesare pentru fermieri? Da, Uniunea Europeană va obliga statul român să plătească penalități de întârziere de un milion de euro. Dar cine plătește în final penalitățile? Nu tot contribuabilii?