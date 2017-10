EVAZIUNE FISCALĂ DE 300 LEI? SCAPI DE SANCŢIUNI

1

ce nenorociti...

pai daca javrele astea de guvernanti fac astfel de legi, hai sa vedem cum poate unul care si-a deschis o covrigarie, cu 3-4 angajati, sa plateasca in actualele conditii legislative, 3-4 salarii minime pe economie, taxe locale, tot felul de alte taxe indirecte, chirie, gaze, curent, spaga celor care controleaza, sa asigure toate cerintele legilor din romania fara a fi penalizati, indiferent cum. sunt cazuri cand patronii castiga mai putin ca angajatii. problema este ca astfel de firme sunt cu zecile de mii in romania, si de bine de rau, asigura locuri de munca pentru caateva sute de mii de oameni. pai daca si pe astia ii punem la zid.... bai guvernatilor, mica evaziune se duce tot in consum, ala care fura intr-o luna 500 de lei ii cheltuie in spermarketuri. in loc sa luati exemplul tarilor occidentale capitaliste, voi sunteti mai ordinari decat comunistii. asa e cand lucrezi toata viata la stat, te faci bogat pe spinarea statului si nu ai tremurat o data in viata ta ca trebuie sa platesti taxe si impozite pentru sumele furate.